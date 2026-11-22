El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, compartió sus impresiones tras el empate 2-2 contra el Newcastle en la Premier League. El técnico español destacó que su equipo tuvo todas las oportunidades para lograr una victoria amplia, pero que perdió dos puntos importantes debido a sus propios errores.

«Nosotros mismos aumentamos la confianza del rival»

Según Arteta, los «Gunners» dominaron por completo la primera mitad, pero un error grave en una situación sencilla cambió el guion del partido:

«Siento que hoy perdimos dos puntos. Jugamos increíble en la primera parte, a un nivel superior. Nuestras combinaciones para superar la presión rival fueron muy buenas. El marcador debió ser 2-0, 3-0 o incluso 4-0, pero no fue así. Nosotros mismos aumentamos la confianza del rival. Les regalamos un gol. Perdimos el balón en un saque de banda y dejamos al extremo sin marca». — Mikel Arteta

Incertidumbres en la segunda parte y la lesión de David Raya

El entrenador señaló que tras el descanso, el Newcastle no cambió tácticamente, sino que los numerosos pases imprecisos de los jugadores del Arsenal ayudaron al rival. Además, la salida por lesión del portero titular, David Raya, genera gran preocupación en el club londinense:

«No creo que el Newcastle cambiara su juego drásticamente tras el descanso. Simplemente empezaron a ser más efectivos. Nosotros, por nuestra parte, cometimos demasiados pases imprecisos y dimos confianza al rival. En el fútbol, la confianza es uno de los factores más importantes, especialmente jugando en un ambiente así. No sé cómo está Raya. El hecho de que tuviera que abandonar el campo indica que la situación no es buena. Hoy o mañana le haremos una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión».

Análisis del partido Arsenal — Newcastle (2-2)

Estadísticas Detalles y análisis de Arteta Competición y resultado Premier League inglesa — Arsenal 2-2 Newcastle Dominio en la 1ª parte Ocasiones suficientes para un 3-0 o 4-0 mediante juego combinativo y salida de presión Error principal Pérdida de balón en saque de banda y descuido del extremo rival Problema en la 2ª parte Aumento de pases imprecisos y falta de contundencia para marcar el 3er gol Bajas en la plantilla Portero David Raya lesionado (pendiente de resonancia)

¿Cómo crees que afectará a la carrera por el título esta pérdida de ventaja en partidos clave y la posible lesión de David Raya?

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