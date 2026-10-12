Coventry – Newcastle: alineaciones y directo
El partido Coventry – Newcastle de la Premier League comienza el 13 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Coventry: 19. Rushworth C., 27. van Ewijk M., 2. Pinnock E., 4. Thomas B., 3. Dasilva J., 8. Irenki K., 6. Grimes M. (capitán), 23. Thomas-Asante B., 5. Rudoni J., 10. Mason-Clark E., 49. Sharif S.
Suplentes del Coventry: 25. Bentley D., 34. Gboho Y., 38. Hamer G., 22. Latibeaudiere J., 12. Mfuni S., 16. Oneka F., 7. Sakamoto T., 9. Simms E., 29. Thorpe V.
Entrenador del Coventry: Lampard F.
Alineación titular del Newcastle: 21. Hornicek L., 67. Miley L., 12. Thiaw M. (capitán), 4. Botman S., 3. Hall L., 6. Nico, 28. Willock J., 23. Murphy J., 9. Wissa Y., 11. Barnes H., 20. Fernandez-Pardo M.
Suplentes del Newcastle: 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 7. Joelinton, 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Stayer S., 17. Touré B.
Entrenador del Newcastle: Jaissle M.
Comentarios 0
…