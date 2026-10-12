Coventry – Newcastle: alineaciones y directo

·26·Deportes
Coventry – Newcastle: alineaciones y directo

El partido CoventryNewcastle de la Premier League comienza el 13 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Coventry: 19. Rushworth C., 27. van Ewijk M., 2. Pinnock E., 4. Thomas B., 3. Dasilva J., 8. Irenki K., 6. Grimes M. (capitán), 23. Thomas-Asante B., 5. Rudoni J., 10. Mason-Clark E., 49. Sharif S.

Suplentes del Coventry: 25. Bentley D., 34. Gboho Y., 38. Hamer G., 22. Latibeaudiere J., 12. Mfuni S., 16. Oneka F., 7. Sakamoto T., 9. Simms E., 29. Thorpe V.

Entrenador del Coventry: Lampard F.

Alineación titular del Newcastle: 21. Hornicek L., 67. Miley L., 12. Thiaw M. (capitán), 4. Botman S., 3. Hall L., 6. Nico, 28. Willock J., 23. Murphy J., 9. Wissa Y., 11. Barnes H., 20. Fernandez-Pardo M.

Suplentes del Newcastle: 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 7. Joelinton, 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Stayer S., 17. Touré B.

Entrenador del Newcastle: Jaissle M.

En directo1-0 EN VIVO
36
Joe Willock (Newcastle United) comete falta y John Brooks hace sonar su silbato por la infracción.
33
Un buen despeje del defensa significa que el Newcastle no saca nada del córner.
32
Harvey Barnes (Newcastle United) centra al área, pero la defensa está atenta y despeja el peligro.
32
El Newcastle sacó el córner en corto en lugar de centrar al área.
31
El Newcastle domina el centro del campo con un gran control y pases precisos.
29
Sidiki Cherif (Coventry) se recuperó y disparó desde fuera del área hacia la esquina inferior derecha, pero Lucas Hornicek controló la situación y se quedó con el balón sin problemas.
25
El Newcastle intentará aprovechar un peligroso saque de falta cerca de la línea de banda.
24
Matt Grimes (Coventry) debería haber sabido que esa acción iba contra las reglas. Fue al duelo con demasiada imprudencia, sin dejarle otra opción a John Brooks que pitar.
20
Jacob Murphy (Newcastle United) cae en fuera de juego.
18
Coventry - Newcastle. Resultado: 1-0. Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United) envió un centro, pero el balón no llegó a ninguno de sus compañeros.
16
Joe Willock (Newcastle United) cae en fuera de juego y el juez de línea levanta la bandera.
13
Harvey Barnes (Newcastle United) recibió un pase preciso y tuvo suficiente tiempo dentro del área para disparar raso hacia el centro de la portería. Carl Rushworth leyó su intención y hizo una atajada brillante.
13
El Newcastle mueve el balón por el campo y mantiene el control. Sin embargo, el rival interceptó el pase y la situación cambió.
11
Harvey Barnes (Newcastle United) cae en fuera de juego durante una carrera.
11
Magnífica jugada individual de Harvey Barnes (Newcastle United) que no llega a buen puerto, ya que su disparo desde la frontal del área es bloqueado por un defensa.
9
Nico (Newcastle United) comete falta y Jon Brooks pita la infracción.
61-0
¡Gol! Jack Rudoni (Coventry) ejecuta magistralmente el penalti a la esquina inferior derecha, ¡sin opciones para el portero Lucas Hornicek!
61-0
¡Jack Rudoni (Coventry) transforma el penalti y marca un gol!
6
Jack Ruddy (Coventry) se dirige hacia el punto de penalti, él lanzará.
5🎯
Lucas Hornicek (Newcastle United) se lanzó imprudentemente a los pies de su rival y tuvo mucha suerte de escapar al castigo. John Brooks pitó la falta pero esta vez se guardó las tarjetas. Coventry obtiene un penalti. ¡Una gran oportunidad para marcar!
2
Yoane Wissa (Newcastle United) se lanzó al suelo para robar el balón, pero golpeó la pierna de su rival. El árbitro pita falta. Coventry lanzará la falta.
1
Jacob Murphy (Newcastle United) hace una entrada peligrosa. Jon Brooks hace sonar su silbato por falta.
1
La primera parte de este partido está a punto de empezar.
00:00
El Newcastle saca de centro.
00:00
El partido de hoy ha sido confiado a John Brooks.
00:00
Se han anunciado las alineaciones iniciales para este partido.
00:00
Hola a todos los aficionados al fútbol, estamos aquí para ofrecerles la narración en directo de este encuentro y cubriremos los momentos más interesantes e importantes. Nos aseguraremos de que no se pierdan nada, simplemente relájense y disfruten.
CoventryNewcastlePremier LeagueFútbolInglaterra
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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