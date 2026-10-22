Beşiktaş - Crystal Palace: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Beşiktaş y Crystal Palace comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Beşiktaş: 1. Nübel A., 50. Akdağ U., 22. Bulut T., 35. Djaló T., 29. Fakili İ., 8. Kayra Yılmaz K., 21. Miretti F., 4. Ndidi W. (capitán), 9. Oh Hyeon-gyu, 11. Ouattara K., 19. Trossard L.
Suplentes del Beşiktaş: 12. Agbadou E., 80. Alemdar D., 18. Černý V., 90. Kılıçsoy S., 62. Murillo M., 15. Olaitan J., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 53. Topçu E., 28. Vlahović D., 33. Yılmaz R.
Entrenador del Beşiktaş: Italiano V.
Alineación inicial del Crystal Palace: 44. Benítez W., 6. Guéhi M., 5. Disasi A., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 14. Mateta J.-P., 11. McNeil D., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 20. Wharton A. (capitán).
Suplentes del Crystal Palace: 21. Ahamada N., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 33. Chilwell B., 19. Hughes W., 37. King G., 22. Larsen J., 31. Matthews R., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.
Entrenador del Crystal Palace: Sage P.
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