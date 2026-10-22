Beşiktaş - Crystal Palace: alineaciones y directo

·45·Deportes
Beşiktaş - Crystal Palace: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Beşiktaş y Crystal Palace comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Beşiktaş: 1. Nübel A., 50. Akdağ U., 22. Bulut T., 35. Djaló T., 29. Fakili İ., 8. Kayra Yılmaz K., 21. Miretti F., 4. Ndidi W. (capitán), 9. Oh Hyeon-gyu, 11. Ouattara K., 19. Trossard L.

Suplentes del Beşiktaş: 12. Agbadou E., 80. Alemdar D., 18. Černý V., 90. Kılıçsoy S., 62. Murillo M., 15. Olaitan J., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 53. Topçu E., 28. Vlahović D., 33. Yılmaz R.

Entrenador del Beşiktaş: Italiano V.

Alineación inicial del Crystal Palace: 44. Benítez W., 6. Guéhi M., 5. Disasi A., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 14. Mateta J.-P., 11. McNeil D., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 20. Wharton A. (capitán).

Suplentes del Crystal Palace: 21. Ahamada N., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 33. Chilwell B., 19. Hughes W., 37. King G., 22. Larsen J., 31. Matthews R., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.

Entrenador del Crystal Palace: Sage P.

En directo0-1 EN VIVO
16
Yeremi Pino sirve una falta precisa a la cabeza de Chris Richards (Crystal Palace), quien remata de cabeza a corta distancia, pero el balón se va por encima del travesaño. ¡Qué mala suerte! El balón sale fuera y el Beşiktaş sacará de puerta.
16
Yeremy Pino (Crystal Palace) amagó con sacar rápido la falta, pero decidió pasar el balón a sus compañeros dentro del área.
15🟨
Wilfret Ndidi (Beşiktaş) es amonestado por una dura falta. En esta jugada la tarjeta amarilla era obligatoria.
13
Dwight McNeil (Crystal Palace) intentó encontrar a un compañero con un centro al área, pero un defensa rival bloqueó el pase y despejó el peligro.
11
Danny Makkelie hace sonar su silbato. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) comete falta por juego peligroso.
10
Los jugadores del Besiktas triangulan con pases cortos para buscar una oportunidad de disparo.
8VAR
El gol del Crystal Palace ha sido anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.
7VAR
¡Esperen! El árbitro principal Danny Makkelie indicó que revisará el gol del Crystal Palace mediante el VAR. Probablemente se esté revisando un fuera de juego al inicio de la jugada.
60-1
¡Gol! Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) cazó un balón suelto en el área y disparó con precisión al rincón inferior izquierdo, sin dar opciones al portero. Pone el 0-1 en el marcador.
5
Umit Akdag (Besiktas) debería haber sabido que una acción así va en contra de las reglas. Fue demasiado imprudente en la disputa, sin dejar otra opción a Danny Makkelie que hacer sonar su silbato. Crystal Palace tiene un tiro libre.
4
Leandro Trossard (Besiktas) centra al área, pero ningún compañero llega al balón y los defensas rivales despejan el peligro.
4
Taylan Bulut (Besiktas) no pudo enviar el balón al área, su intento fue bloqueado.
3
El Besiktas controla el balón, realiza varios pases y espera la oportunidad propicia para disparar.
1
El partido acaba de empezar.
00:03
Los jugadores están en el campo y el Crystal Palace pone el balón en juego.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Danny Makkelie.
00:00
Antes de que empiece el partido, puedes consultar las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.
00:00
Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo. Intentaremos ofreceros todos los detalles de lo que ocurra en el campo. El inicio del partido está muy cerca.
BeşiktaşCrystal PalaceEuropa LeagueFútbolAlineaciones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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