¿Por qué Iraola estaba descontento tras la victoria contra el Crystal Palace?

En un emocionante encuentro correspondiente a la décima jornada de la Premier League, Liverpool logró una victoria convincente por 3-1 como visitante ante elCrystal Palace.

Tras el tropiezo en competiciones europeas y un calendario de viajes exigente, el técnico de los 'Reds', Andoni Iraola participó en la rueda de prensa posterior al partido, destacando el valor de la victoria, la actuación heroica del portero Alisson, pero también su descontento por el penalti concedido en los últimos minutos.

Viajes difíciles y la parada decisiva de Alisson

El entrenador principal destacó lo difícil que fue la recuperación mental del equipo tras la derrota en Europa:

Reacción tras la derrota: «Después de la derrota en Turquía, esta victoria era necesaria. Regresamos tarde el jueves tras un vuelo pesado y jugamos directamente otro partido fuera de casa. Siempre es importante encontrar la forma de sumar tres puntos en estadios tan complejos»;

La intriga de la primera parte: «La primera mitad fue muy abierta e intensa, ambos equipos tuvieron ocasiones. En ese momento, la parada de Alisson fue decisiva para el destino del partido. Abrir el marcador antes del descanso nos dio una ventaja psicológica».

«A pesar del 3-0, no fue fácil»: La amargura del penalti final

Aunque el equipo actuó tácticamente perfecto en la segunda parte, un pequeño descuido en los minutos finales afectó el ánimo del entrenador:

Control del juego: «En la segunda parte fuimos mucho más sólidos en defensa y tomamos el control total. A pesar del 3-0, el partido nunca fue sencillo»;

El fin de la portería a cero: «Estoy un poco decepcionado por el penalti pitado en contra en los últimos minutos. Aunque no afectó al resultado, era muy importante terminar sin encajar goles en este tipo de partidos».

Tabla tras la jornada 10 de la Premier League: Líderes y carrera

Tras esta victoria, el Liverpool consolidó su lugar en el grupo de cabeza:

Puesto Club Puntos Estado / Posición 1 Arsenal 27 Líder de la liga 2–3 Perseguidores 21–22 En la lucha por el título 4 Liverpool 18 Afianzado en el top 4

Mientras el Arsenal sigue liderando con 27 puntos, el Liverpool, con 18, ocupa la cuarta plaza y continúa su lucha encarnizada por un puesto en la Champions League la próxima temporada.