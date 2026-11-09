¿Por qué Iraola estaba descontento tras la victoria contra el Crystal Palace?

·10·Deportes
¿Por qué Iraola estaba descontento tras la victoria contra el Crystal Palace?

En un emocionante encuentro correspondiente a la décima jornada de la Premier League, Liverpool logró una victoria convincente por 3-1 como visitante ante elCrystal Palace.

Tras el tropiezo en competiciones europeas y un calendario de viajes exigente, el técnico de los 'Reds', Andoni Iraola participó en la rueda de prensa posterior al partido, destacando el valor de la victoria, la actuación heroica del portero Alisson, pero también su descontento por el penalti concedido en los últimos minutos.

Viajes difíciles y la parada decisiva de Alisson

El entrenador principal destacó lo difícil que fue la recuperación mental del equipo tras la derrota en Europa:

  • Reacción tras la derrota: «Después de la derrota en Turquía, esta victoria era necesaria. Regresamos tarde el jueves tras un vuelo pesado y jugamos directamente otro partido fuera de casa. Siempre es importante encontrar la forma de sumar tres puntos en estadios tan complejos»;

  • La intriga de la primera parte: «La primera mitad fue muy abierta e intensa, ambos equipos tuvieron ocasiones. En ese momento, la parada de Alisson fue decisiva para el destino del partido. Abrir el marcador antes del descanso nos dio una ventaja psicológica».

«A pesar del 3-0, no fue fácil»: La amargura del penalti final

Aunque el equipo actuó tácticamente perfecto en la segunda parte, un pequeño descuido en los minutos finales afectó el ánimo del entrenador:

  • Control del juego: «En la segunda parte fuimos mucho más sólidos en defensa y tomamos el control total. A pesar del 3-0, el partido nunca fue sencillo»;

  • El fin de la portería a cero: «Estoy un poco decepcionado por el penalti pitado en contra en los últimos minutos. Aunque no afectó al resultado, era muy importante terminar sin encajar goles en este tipo de partidos».

Tabla tras la jornada 10 de la Premier League: Líderes y carrera

Tras esta victoria, el Liverpool consolidó su lugar en el grupo de cabeza:

Puesto

Club

Puntos

Estado / Posición

1

Arsenal

27

Líder de la liga

2–3

Perseguidores

21–22

En la lucha por el título

4

Liverpool

18

Afianzado en el top 4

Mientras el Arsenal sigue liderando con 27 puntos, el Liverpool, con 18, ocupa la cuarta plaza y continúa su lucha encarnizada por un puesto en la Champions League la próxima temporada.

Premier LeagueLiverpoolCrystal PalaceAlissonFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Giro inesperado en la Premier League: Brighton supera al City, Liverpool en el top 4Giro inesperado en la Premier League: Brighton supera al City, Liverpool en el top 4Ayer 22:19¿Por qué el entrenador del Liverpool elogió a su equipo a pesar de la derrota?¿Por qué el entrenador del Liverpool elogió a su equipo a pesar de la derrota?2 noviembre 12:17La marcha hacia el título del equipo de Arteta: el Arsenal vence al Liverpool a domicilioLa marcha hacia el título del equipo de Arteta: el Arsenal vence al Liverpool a domicilio1 noviembre 23:32Superclásico en la Premier League: qué saber antes del Liverpool — ArsenalSuperclásico en la Premier League: qué saber antes del Liverpool — Arsenal1 noviembre 17:47Brighton — Crystal Palace: alineaciones y directoBrighton — Crystal Palace: alineaciones y directo18 octubre 16:52Intensa jornada en la Premier League: el Liverpool logra una victoria clave, el Newcastle triunfa en LondresIntensa jornada en la Premier League: el Liverpool logra una victoria clave, el Newcastle triunfa en Londres25 octubre 21:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?