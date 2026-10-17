Newcastle — Aston Villa: alineaciones y directo

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Newcastle — Aston Villa: alineaciones y directo

El partido entre Newcastle y Aston Villa, correspondiente a la Premier League, comenzará el 17 de octubre a las 21:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Newcastle: 21. Hornicek L., 11. Barnes H., 4. Botman S., 20. Fernandez-Pardo M., 3. Hall L., 7. Joelinton (capitán), 67. Miley L., 6. Nico, 12. Thiaw M., 28. Willock J., 9. Wissa Y.

Suplentes del Newcastle: 8. Bamba A., 33. Burn D., 37. Dedic A., 23. Murphy J., 10. Osula W., 1. Pope N., 5. Schär F., 14. Stayer S., 17. Touré B.

Entrenador del Newcastle: Jaissle M.

Alineación titular del Aston Villa: 1. Suzuki Z., 47. Alisson, 10. Buendía E., 2. Cash M., 11. Jackson N., 35. Joao Gomes, 8. Kamara B., 3. Lindelöf V., 44. Manzambi J., 5. Mings T. (capitán), 29. Wan-Bissaka A.

Suplentes del Aston Villa: 6. Barkley R., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 39. Madjo B., 19. Mbaye I., 7. McGinn J., 14. Torres P.

Entrenador del Aston Villa: Emery U.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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