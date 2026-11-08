Giro inesperado en la Premier League: Brighton supera al City, Liverpool en el top 4
La décima jornada de la Premier League concluyó con una serie de resultados centrales y sorprendentes.
Protagonizando la mayor sensación de la jornada, el Brighton venció al Brentford en casa, superando al Manchester City, que atraviesa una crisis, y subiendo al 2º puesto.Manchester CityAl mismo tiempo, el Liverpool visitó Londres y logró una victoria sólida por 3-1 ante el Crystal Palace, asegurando su lugar en los cuatro primeros.
Victoria en Selhurst Park: goles de Mac Allister, Wirtz e Isak
El Liverpool controló el ritmo del partido fuera de casa y selló tres puntos importantes:
Apertura del marcador: En el minuto 40, Alexis Mac Allister adelantó a los 'Reds' con un disparo preciso — 0-1;
La calidad de las nuevas estrellas: En la segunda parte, Florian Wirtz amplió la ventaja en el minuto 54, y en el 89, Alexander Isak sentenció el encuentro — 0-3;
Penalti en el último minuto: Los locales solo lograron recortar distancias en el tiempo añadido (90+5') gracias a un penalti transformado por Eddie Nketiah — 1-3.
Todos los resultados de la jornada 10
Crystal Palace — Liverpool 1-3
Goles: Nketiah (90+5, pen.) — Mac Allister (40), Wirtz (54), Isak (89).
Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Halayli, 88), Wharton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 82), Larsen (Nketiah, 72).
Liverpool: Alisson, Araujo (Gomez, 90+1), Gakpo, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69), Mac Allister, Wirtz, Gakpo (Ngumoa, 76), Barcola (Munoz, 69), Isak (Koumas, 90+1).
Amonestaciones: Araujo (24), Barcola (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mac Allister (83).
Brighton — Brentford 2-0
Goles: Gomez (15), Gross (42, pen.).
Expulsión: Thiago (23, Brentford).
(El Brighton aseguró la victoria desde la primera parte, aprovechando que el rival se quedó con 10 hombres en el minuto 23).
Ipswich — Bournemouth 1-2
Goles: Clarke (73, pen.) — Evanilson (5), Davis (46, p.p.).
(El Bournemouth logró una victoria sufrida fuera de casa gracias a un gol rápido y un autogol al inicio de la segunda parte).
Situación en la tabla
Tras estos resultados, se produjeron cambios significativos en la parte alta de la clasificación:
Posición
Equipo
PJ
Pts
Estado / Cambio
1
Arsenal
10
27
Líder en solitario
2
Brighton
10
22
Supera al City y sube al 2º puesto
3
Manchester CityManchester City
10
21
Cae al 3er puesto tras su 3ª derrota
4
Liverpool
10
18
Entra en el top 4 tras la victoria
7
Bournemouth
10
15
7º puesto tras ganar fuera
8
Brentford
10
14
Se mantiene 8º tras la derrota
14
Ipswich
10
11
En peligro en la zona baja
20
Crystal Palace
10
7
Sigue siendo el colista de la competición
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