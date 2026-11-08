Giro inesperado en la Premier League: Brighton supera al City, Liverpool en el top 4

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Giro inesperado en la Premier League: Brighton supera al City, Liverpool en el top 4

La décima jornada de la Premier League concluyó con una serie de resultados centrales y sorprendentes.

Protagonizando la mayor sensación de la jornada, el Brighton venció al Brentford en casa, superando al Manchester City, que atraviesa una crisis, y subiendo al 2º puesto.Manchester CityAl mismo tiempo, el Liverpool visitó Londres y logró una victoria sólida por 3-1 ante el Crystal Palace, asegurando su lugar en los cuatro primeros.

Victoria en Selhurst Park: goles de Mac Allister, Wirtz e Isak

El Liverpool controló el ritmo del partido fuera de casa y selló tres puntos importantes:

  • Apertura del marcador: En el minuto 40, Alexis Mac Allister adelantó a los 'Reds' con un disparo preciso — 0-1;

  • La calidad de las nuevas estrellas: En la segunda parte, Florian Wirtz amplió la ventaja en el minuto 54, y en el 89, Alexander Isak sentenció el encuentro — 0-3;

  • Penalti en el último minuto: Los locales solo lograron recortar distancias en el tiempo añadido (90+5') gracias a un penalti transformado por Eddie Nketiah — 1-3.

Todos los resultados de la jornada 10

  • Crystal Palace — Liverpool 1-3

    Goles: Nketiah (90+5, pen.) — Mac Allister (40), Wirtz (54), Isak (89).

    Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Halayli, 88), Wharton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 82), Larsen (Nketiah, 72).

    Liverpool: Alisson, Araujo (Gomez, 90+1), Gakpo, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69), Mac Allister, Wirtz, Gakpo (Ngumoa, 76), Barcola (Munoz, 69), Isak (Koumas, 90+1).

    Amonestaciones: Araujo (24), Barcola (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mac Allister (83).

  • Brighton — Brentford 2-0

    Goles: Gomez (15), Gross (42, pen.).

    Expulsión: Thiago (23, Brentford).

    (El Brighton aseguró la victoria desde la primera parte, aprovechando que el rival se quedó con 10 hombres en el minuto 23).

  • Ipswich — Bournemouth 1-2

    Goles: Clarke (73, pen.) — Evanilson (5), Davis (46, p.p.).

    (El Bournemouth logró una victoria sufrida fuera de casa gracias a un gol rápido y un autogol al inicio de la segunda parte).

Situación en la tabla

Tras estos resultados, se produjeron cambios significativos en la parte alta de la clasificación:

Posición

Equipo

PJ

Pts

Estado / Cambio

1

Arsenal

10

27

Líder en solitario

2

Brighton

10

22

Supera al City y sube al 2º puesto

3

Manchester CityManchester City

10

21

Cae al 3er puesto tras su 3ª derrota

4

Liverpool

10

18

Entra en el top 4 tras la victoria

7

Bournemouth

10

15

7º puesto tras ganar fuera

8

Brentford

10

14

Se mantiene 8º tras la derrota

14

Ipswich

10

11

En peligro en la zona baja

20

Crystal Palace

10

7

Sigue siendo el colista de la competición

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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