Giro inesperado en la Premier League: Brighton supera al City, Liverpool en el top 4

La décima jornada de la Premier League concluyó con una serie de resultados centrales y sorprendentes.

Protagonizando la mayor sensación de la jornada, el Brighton venció al Brentford en casa, superando al Manchester City, que atraviesa una crisis, y subiendo al 2º puesto.Manchester CityAl mismo tiempo, el Liverpool visitó Londres y logró una victoria sólida por 3-1 ante el Crystal Palace, asegurando su lugar en los cuatro primeros.

Victoria en Selhurst Park: goles de Mac Allister, Wirtz e Isak

El Liverpool controló el ritmo del partido fuera de casa y selló tres puntos importantes:

Apertura del marcador: En el minuto 40, Alexis Mac Allister adelantó a los 'Reds' con un disparo preciso — 0-1;

La calidad de las nuevas estrellas: En la segunda parte, Florian Wirtz amplió la ventaja en el minuto 54, y en el 89, Alexander Isak sentenció el encuentro — 0-3;

Penalti en el último minuto: Los locales solo lograron recortar distancias en el tiempo añadido (90+5') gracias a un penalti transformado por Eddie Nketiah — 1-3.

Todos los resultados de la jornada 10

Crystal Palace — Liverpool 1-3 Goles: Nketiah (90+5, pen.) — Mac Allister (40), Wirtz (54), Isak (89). Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Halayli, 88), Wharton, Timber (Osorio, 60), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 82), Larsen (Nketiah, 72). Liverpool: Alisson, Araujo (Gomez, 90+1), Gakpo, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69), Mac Allister, Wirtz, Gakpo (Ngumoa, 76), Barcola (Munoz, 69), Isak (Koumas, 90+1). Amonestaciones: Araujo (24), Barcola (59), Pino (72), Munoz (82), Lerma (83), Mac Allister (83).

Brighton — Brentford 2-0 Goles: Gomez (15), Gross (42, pen.). Expulsión: Thiago (23, Brentford). (El Brighton aseguró la victoria desde la primera parte, aprovechando que el rival se quedó con 10 hombres en el minuto 23).

Ipswich — Bournemouth 1-2 Goles: Clarke (73, pen.) — Evanilson (5), Davis (46, p.p.). (El Bournemouth logró una victoria sufrida fuera de casa gracias a un gol rápido y un autogol al inicio de la segunda parte).

Situación en la tabla

Tras estos resultados, se produjeron cambios significativos en la parte alta de la clasificación: