El nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, afrontará su primer encuentro al mando del equipo en uno de los duelos más intensos del fútbol inglés: contra el Liverpool. En un momento en que los mancunianos ocupan la parte baja de la tabla de la Premier League, el técnico argentino ha declarado que viaja a Anfield con la intención de ganar.

Pochettino exige a sus jugadores que no teman al rival, que tomen la iniciativa y que muestren un juego digno del estatus histórico del «Manchester United». Sin embargo, su tarea no es fácil: el nuevo entrenador acaba de tomar las riendas y su primera prueba es contra un rival acérrimo a domicilio.

¿Qué busca Pochettino en Anfield?

Mauricio Pochettino ha expresado abiertamente sus puntos de vista antes del encuentro contra el Liverpool. Ha subrayado que el «Manchester United» no saltará al campo solo para defenderse o evitar la derrota, sino con el objetivo de luchar por la victoria.

«Vamos a Anfield con la intención de ganar, de jugar con valentía y de demostrar que somos el Manchester United. Debemos actuar con determinación, tomar la iniciativa, no tener miedo a nada y ofrecer una resistencia digna ante un equipo tan fuerte como el Liverpool», afirmó el técnico argentino.

Estas palabras de Pochettino muestran qué tipo de juego exige a su nuevo equipo. Quiere que los jugadores se sientan responsables no solo del resultado, sino también de su valentía, actividad y trabajo colectivo en el campo.

La situación es grave para el Manchester United

Los «Diablos Rojos» han tenido un comienzo de temporada fallido. El equipo marcha en el puesto 18 de la Premier League con 8 puntos. Tal resultado no corresponde en absoluto al estatus del club ni al nivel que esperan los aficionados.

Por ello, el nombramiento de Pochettino supone el inicio de una nueva etapa para el equipo. Se espera que en poco tiempo mejore el estado anímico de los jugadores, forme un juego colectivo y cambie los resultados.

El técnico argentino ha manifestado que entiende que la situación no se puede cambiar en un día. Su objetivo es desarrollar al equipo paso a paso, liberar el potencial de los jugadores y recuperar la confianza en la victoria.

¿Cuándo es la primera prueba contra el Liverpool?

El partido entre el Liverpool y el Manchester United tendrá lugar el domingo 22 de noviembre en el estadio de Anfield. El encuentro comenzará a las 21:30 hora de Taskent.

Este choque será el primer partido oficial de Pochettino como entrenador del Manchester United. Por lo tanto, comienza su actividad en el nuevo equipo en un derbi que acapara toda la atención.

El Liverpool ocupa el cuarto lugar en la tabla con 18 puntos. Por ello, la posición en la clasificación, los resultados de los equipos durante la temporada y el factor campo hacen que la prueba sea aún más difícil para el Manchester United.

¿Podrá Pochettino cumplir su promesa?

La audaz declaración del nuevo entrenador puede despertar esperanza en los aficionados. Pero para el Manchester United, ahora son más importantes los resultados en el campo que las palabras. ¿Podrá Pochettino unir a los jugadores en torno a un objetivo en poco tiempo y podrá el equipo responder a sus exigencias en Anfield? Las respuestas llegarán el 22 de noviembre.

Una cosa está clara: Pochettino no quiere empezar su etapa en el nuevo club con cautela, sino con grandes objetivos. El primer partido en Anfield mostrará con qué rapidez empiezan a cumplirse sus planes.