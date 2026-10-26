¿Vendrá Cristiano Ronaldo a Taskent para el partido entre Pakhtakor y Al-Nassr? Las entradas ya están a la venta

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¿Vendrá Cristiano Ronaldo a Taskent para el partido entre Pakhtakor y Al-Nassr? Las entradas ya están a la venta

El 2 de noviembre, se espera que el club local Pakhtakor se enfrente al equipo saudí Al-Nassr en el estadio Pakhtakor de Taskent. Las entradas para el encuentro ya están a la venta y sus precios alcanzan los 600 000 soums.

Uno de los aspectos principales de este duelo es el precio de las entradas. Para el Pakhtakor, aunque los aficionados han podido entrar gratis a otros partidos, esta vez habrá que gastar mucho más para ver el encuentro desde el estadio.

Las entradas VIP no han salido a la venta al público.

Sin embargo, hay un punto importante que los aficionados deben tener en cuenta: la participación de Cristiano Ronaldo en el partido aún no ha sido confirmada oficialmente. Por lo tanto, comprar una entrada no garantiza la oportunidad de ver a la estrella portuguesa en el campo.

A pesar de ello, el próximo partido está despertando un gran interés entre los aficionados al fútbol. El precio de las entradas se ha convertido en uno de los temas principales de debate en torno al encuentro.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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