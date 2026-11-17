La selección de Portugal Sub-17 logró una contundente victoria por 4-0 contra Andorra en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa. Este encuentro no solo fue un triunfo sólido para el equipo, sino también Cristiano Ronaldo Junior para quien fue un momento histórico.

El futbolista de 18 años ingresó al campo en los últimos 20 minutos, disputando su primer partido con la selección Sub-17 de Portugal. De esta manera, sigue los pasos de su padre, iniciando una nueva etapa en su carrera con la camiseta nacional.

Actualmente, Ronaldo Junior Arabia Sauditajuega en las categorías inferiores del club Al-Nassr. Esta temporada ha participado en 7 partidos y ha marcado 3 goles.

Cabe destacar que el debut del joven jugador coincide con un periodo de decisiones importantes para su padre, Cristiano Ronaldo. Se ha informado que la estrella portuguesa anunció a principios de este mes su retiro de la selección nacional.

Cristiano Ronaldo debutó con Portugal en 2003. En sus más de 23 años de carrera, ha disputado 234 partidos, anotando 146 goles y dando 45 asistencias. Es el máximo goleador y jugador con más partidos en la historia de las selecciones nacionales masculinas.

Ahora, la atención de los aficionados al fútbol no solo se centra en la carrera de la leyenda, sino también en cómo su hijo dará sus primeros pasos en el escenario internacional.