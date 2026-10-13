¿Vendrá Cristiano Ronaldo a Uzbekistán? Se han difundido las condiciones relacionadas con su visita

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¿Vendrá Cristiano Ronaldo a Uzbekistán? Se han difundido las condiciones relacionadas con su visita

En Internet circulan noticias sobre la posible visita de Cristiano Ronaldo a Uzbekistán. Algunas fuentes señalan que los representantes de Arabia Saudita y la directiva del club "Al-Nassr" han planteado requisitos de seguridad respecto a la visita del jugador.

Según los informes, a los aficionados que desean ver a Ronaldo en Uzbekistán se les ha exigido garantizar su seguridad total y controlar estrictamente el orden durante los eventos públicos.

Asimismo, se destaca que la llegada del futbolista a Uzbekistán depende del nivel de seguridad que se pueda garantizar. Supuestamente, si se aseguran las medidas de seguridad pertinentes, Ronaldo podría aceptar la visita.

Sin embargo, hasta el momento no hay información fiable que confirme estos datos por parte del club "Al-Nassr" o de los representantes oficiales del jugador. Por lo tanto, las noticias sobre la llegada de Ronaldo a Uzbekistán y las condiciones impuestas deben tomarse como información no confirmada.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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