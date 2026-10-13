Leyenda viva del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo este año, el 2 de noviembre se espera su llegada a Taskent. El club de Arabia Saudita, « Al-Nassr » donde juega la estrella portuguesa, se enfrentará al múltiple campeón de Uzbekistán, « Pakhtakor » en el marco de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Este encuentro histórico está programado en el magnífico estadio « Bunyodkor » de la capital.

Fiesta del fútbol en Taskent y medidas de transporte

La visita de una estrella de talla mundial sin duda causará un gran revuelo en la capital:

El enfrentamiento « Pakhtakor » — « Al-Nassr »: Para los clubes uzbekos, jugar un partido en casa contra uno de los mejores equipos de Asia y enfrentarse a Ronaldo será una prueba importante;

El estadio « Bunyodkor » como sede central: Dado el enorme interés de miles de aficionados, está previsto que el partido se celebre en el estadio « Bunyodkor », que cuenta con una gran capacidad;

Cierre de calles: El día del partido, para garantizar la seguridad y evitar atascos, el tráfico podría estar temporalmente restringido en algunas calles centrales alrededor del estadio.

Organización y seguridad: lecciones de la visita de MrBeast

Los aficionados y la comunidad deportiva esperan que esta visita de gran escala se organice a un alto nivel:

Prevención de aglomeraciones: Para evitar que se repitan los desórdenes y aglomeraciones observados durante la reciente visita del famoso bloguero MrBeast a Taskent, se requerirán medidas de control reforzadas por parte de los servicios de seguridad;

Precaución con las entradas: Dado que se espera que la demanda para el partido sea extremadamente alta, es crucial que funcione un sistema específico contra las entradas falsas y la reventa.

La llegada de Cristiano Ronaldo al campo de Taskent promete convertirse en uno de los eventos más sensacionales e inolvidables en la vida deportiva del país.