¿Quién es Al-Qadsiah, el rival de Pakhtakor en la 2ª jornada de la Champions League Élite de la AFC?

Tras un empate disputado (1-1) fuera de casa contra el vigente campeón Al-Ahli en la 1ª jornada de la Champions League Élite de la AFC, el club de Taskent, Pakhtakor recibe hoy en su estadio a un rival de peso: el proyecto en ascenso de Arabia Saudita, Al-Qadsiah.

Financiado por un gigante petrolero y dirigido por el famoso Brendan Rodgers, este equipo se ha convertido en poco tiempo en una de las plantillas más peligrosas y estelares de Asia.

La era Aramco y el nuevo estadio: Historia del club y salto financiero

Fundado en 1967 en Al-Khobar y conocido por los aficionados como los «Caballeros del Este», el club cuenta con casi 59 años de historia:

Logros históricos: El equipo ganó la Copa del Príncipe Heredero en 1991/92, la Copa de la Federación en 1993/94 y, esa misma temporada, su mayor trofeo continental: la Recopa de la AFC al vencer en la final al South China de Hong Kong;

Inversión petrolera y estadio mundialista: En 2023, cuando la gran compañía petrolera mundial «Saudi Aramco» tomó el control del club, este regresó a la élite. Actualmente, se construye un estadio ultramoderno de 47 000 asientos para la Copa Asiática 2027 y el Mundial 2034: el estadio Aramco .

El factor Brendan Rodgers y la máquina de goles

Conocido por sus éxitos con Liverpool, Leicester City y Celtic, el técnico norirlandés Brendan Rodgers tomó las riendas del club en diciembre de 2025:

Serie ofensiva e invicta: Bajo Rodgers, el club registró una racha de 17 partidos sin perder en la liga nacional, perdiendo solo una vez en sus primeros 25 encuentros;

Eficacia letal: En la temporada 2025/26, Al-Qadsiah marcó 83 goles en 34 partidos, terminando 4º con 77 puntos. Esta temporada, ya llevan 16 goles en 7 partidos y están en el top 4.

Estrellas mundiales en la plantilla: ¿contra quién jugará Pakhtakor?

El club impresiona con sus movimientos audaces en el mercado de fichajes:

El candidato al Balón de Oro — Julián Quiñones: El delantero de la selección mexicana marcó 33 goles la temporada pasada, siendo el máximo goleador y candidato al Balón de Oro 2026;

Legionarios de élite: La plantilla incluye al ex capitán del Real Madrid Nacho Fernández, el portero belga Koen Casteels, el delantero italiano Mateo Retegui, el alemán Julian Weigl y el uruguayo Nahitan Nández;

Superfichaje de verano: Este verano, el club compró al Manchester Cityla estrella de la selección de Países Bajos Tijjani Reijnders, reforzando aún más su mediocampo;

Líderes locales: El equipo cuenta con miembros experimentados de la selección saudí como Musab Al-Juwayr (6 goles, 11 asistencias la temporada pasada) y Yasser Al-Shahrani.

El partido de hoy: Horario e importancia

Tras vencer al Al-Wasl de EAU por 2-1 en la 1ª jornada de la Champions League Élite con goles de Quiñones y Retegui, los saudíes llegan a Taskent con gran confianza:

Hora del partido: 12 de octubre, hora de Taskent 18:45 ;

Lugar: Taskent, estadio central de Pakhtakor;

Transmisión: Futbol TV.

Los aficionados de Taskent vivirán uno de los choques más brillantes del año contra uno de los equipos más valiosos e intensos de Asia.