Ronaldo revela los detalles detrás de su rivalidad de 15 años con Messi

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Ronaldo revela los detalles detrás de su rivalidad de 15 años con Messi

El delantero de la selección nacional de Portugal y del club Al-Nassr Cristiano Ronaldo la leyenda argentina Lionel Messi habló con sinceridad sobre su relación forjada a lo largo de los años. The Touchline En una entrevista con la publicación, la estrella portuguesa recordó el ambiente amistoso detrás de la mayor rivalidad en la historia del fútbol mundial y una anécdota divertida en las ceremonias de premiación.

Ronaldo destacó que la tensión en el campo entre ambos era solo una competencia sana y que siempre se han tenido un profundo respeto en su vida privada.

«Le traducía el inglés»: Detalles tras bambalinas

Ronaldo recordó una situación curiosa que ocurrió en las prestigiosas galas de premios:

  • 15 años en el mismo escenario: «Compartimos escenario en las ceremonias durante 15 años y siempre hemos tenido una muy buena relación», dijo Cristiano;

  • Traducción divertida: «Recuerdo muy bien que le traducía a Messi lo que los presentadores e invitados decían en inglés durante las ceremonias. Fue realmente una situación muy interesante y divertida».

«Nos impulsamos mutuamente a mejorar»

El goleador portugués reconoció que la rivalidad con Messi los llevó a ambos a la cima como jugadores:

  • Respeto mutuo: «Leo siempre me trató con gran respeto. Por supuesto, él defendía los intereses de su club y yo los del mío. Él luchaba por su selección y yo por la mía», añadió el jugador;

  • Competencia sana y progreso: «Pero esto era solo una competencia deportiva sana. Estoy convencido de que a lo largo de estos años, siempre nos impulsamos mutuamente a seguir adelante y a desarrollarnos más».

Esta relación cálida y respetuosa entre dos leyendas que definieron toda una era del fútbol sigue impresionando a millones de aficionados.

Cristiano RonaldoLionel MessiSelección de PortugalAl-NassrFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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