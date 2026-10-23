El misterioso gesto de unos segundos de Ronaldo deja a los aficionados desconcertados

·13·Deportes
El misterioso gesto de unos segundos de Ronaldo deja a los aficionados desconcertados

La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo ha llamado la atención de los aficionados esta vez no por su gol, sino por un gesto inusual al abandonar el campo. Su acción provocó intensos debates en las redes sociales.

El incidente ocurrió después del partido de Al-Nassr contra Neom en el marco del campeonato de Arabia Saudita. Al salir del terreno de juego, Ronaldo señaló hacia abajo con la mano y cruzó dos dedos.

El club Al-Nassr publicó este clip en su página oficial, pidiendo a los aficionados que adivinaran qué significa el gesto del jugador. Desde entonces, los usuarios han comenzado a proponer diversas teorías. Sin embargo, aún no se ha dado una explicación oficial sobre su verdadero significado.

En el encuentro, Al-Nassr derrotó a Neom por 1-0. Ronaldo no pudo aprovechar un penalti, pero jugó el partido completo.

Por ahora, ni el jugador ni el club han revelado el significado del misterioso gesto. Por ello, las opiniones expresadas en las redes sociales siguen siendo meras especulaciones.

Cristiano RonaldoAl-NassrLiga Profesional SaudíFútbolArabia Saudita
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Vendrá Cristiano Ronaldo a Uzbekistán? Se han difundido las condiciones relacionadas con su visita¿Vendrá Cristiano Ronaldo a Uzbekistán? Se han difundido las condiciones relacionadas con su visita13 octubre 15:51Ronaldo revela los detalles detrás de su rivalidad de 15 años con MessiRonaldo revela los detalles detrás de su rivalidad de 15 años con Messi13 octubre 06:51Gran fútbol en Taskent: Cristiano Ronaldo esperado en el estadio BunyodkorGran fútbol en Taskent: Cristiano Ronaldo esperado en el estadio Bunyodkor13 octubre 00:05El futuro de Cristiano Ronaldo en la selección nacional está en dudaEl futuro de Cristiano Ronaldo en la selección nacional está en duda5 octubre 16:16Cristiano Ronaldo frustrado tras el empate de Al-NassrCristiano Ronaldo frustrado tras el empate de Al-Nassr13 mayo 12:19Un grave error del portero de Al-Nassr frena a Cristiano Ronaldo en la lucha por el títuloUn grave error del portero de Al-Nassr frena a Cristiano Ronaldo en la lucha por el título13 mayo 02:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán