El misterioso gesto de unos segundos de Ronaldo deja a los aficionados desconcertados

La estrella portuguesa del fútbol Cristiano Ronaldo ha llamado la atención de los aficionados esta vez no por su gol, sino por un gesto inusual al abandonar el campo. Su acción provocó intensos debates en las redes sociales.

El incidente ocurrió después del partido de Al-Nassr contra Neom en el marco del campeonato de Arabia Saudita. Al salir del terreno de juego, Ronaldo señaló hacia abajo con la mano y cruzó dos dedos.

El club Al-Nassr publicó este clip en su página oficial, pidiendo a los aficionados que adivinaran qué significa el gesto del jugador. Desde entonces, los usuarios han comenzado a proponer diversas teorías. Sin embargo, aún no se ha dado una explicación oficial sobre su verdadero significado.

En el encuentro, Al-Nassr derrotó a Neom por 1-0. Ronaldo no pudo aprovechar un penalti, pero jugó el partido completo.

Por ahora, ni el jugador ni el club han revelado el significado del misterioso gesto. Por ello, las opiniones expresadas en las redes sociales siguen siendo meras especulaciones.