Previsión de alza del tipo de cambio del dólar para el 4 de junio
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• Turonbank — 11 930 UZS.
• Asakabank — 11 950 UZS.
El canal de Telegram Bankir informa que se prevé que el tipo de cambio del dólar vigente el 4 de junio aumente entre 35 y 36 UZS.
Mejores tipos para vender USD a los bancos:
• Turonbank — 11 930 UZS.
• MKBank — 11 930 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Infinbank — 11 920 UZS.
Mejores tipos para comprar USD a los bancos:
• Asakabank — 11 950 UZS.
• Infinbank — 11 970 UZS.
• Agrobank — 11 980 UZS.
• Kapitalbank — 11 980 UZS.
Los tipos de cambio pueden variar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para consultar los tipos exactos.
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