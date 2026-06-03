Previsión de alza del tipo de cambio del dólar para el 4 de junio

El canal de Telegram Bankir informa que se prevé que el tipo de cambio del dólar vigente el 4 de junio aumente entre 35 y 36 UZS.

Mejores tipos para vender USD a los bancos:

• Turonbank — 11 930 UZS.

• MKBank — 11 930 UZS.

• NBU — 11 920 UZS.

• Infinbank — 11 920 UZS.

Mejores tipos para comprar USD a los bancos:

• Asakabank — 11 950 UZS.

• Infinbank — 11 970 UZS.

• Agrobank — 11 980 UZS.

• Kapitalbank — 11 980 UZS.

Los tipos de cambio pueden variar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para consultar los tipos exactos.