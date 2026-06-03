Previsión de alza del tipo de cambio del dólar para el 4 de junio

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Previsión de alza del tipo de cambio del dólar para el 4 de junio

El canal de Telegram Bankir informa que se prevé que el tipo de cambio del dólar vigente el 4 de junio aumente entre 35 y 36 UZS.

Mejores tipos para vender USD a los bancos:

• Turonbank — 11 930 UZS.
• MKBank — 11 930 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Infinbank — 11 920 UZS.

Mejores tipos para comprar USD a los bancos:

• Asakabank — 11 950 UZS.
• Infinbank — 11 970 UZS.
• Agrobank — 11 980 UZS.
• Kapitalbank — 11 980 UZS.

Los tipos de cambio pueden variar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para consultar los tipos exactos.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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