Las relaciones económicas internacionales de Uzbekistán y su influencia en el mercado global continúan creciendo rápidamente. Según los últimos informes oficiales publicados por la Agencia Estatal de Estadísticas (Comité Nacional de Estadísticas), en los primeros cuatro meses de 2026 (enero-abril), el volumen total de comercio exterior del país alcanzó un nivel significativo de 26.300 millones USD . Este indicador demuestra el crecimiento sostenido del país en asociaciones económicas exteriores.

Los análisis económicos muestran que la República Popular China y la Federación de Rusia han mantenido su sólida posición de liderazgo entre los socios más grandes y clave de Uzbekistán en el mercado mundial.

Los tres mayores socios económicos

Las relaciones con los principales países que registran el mayor volumen de comercio en la actividad económica exterior de nuestro país han alcanzado una nueva etapa. El ranking de socios comerciales es el siguiente:

República Popular China: Sigue siendo el socio económico número uno de Uzbekistán. El volumen de comercio bilateral ascendió a 6.200 millones USD en poco tiempo.

Federación de Rusia: Ocupando el segundo lugar, el volumen de comercio mutuo con este país alcanzó 4.500 millones USD .

Dato económico importante: Cabe destacar que estos dos grandes países representan casi el 41% del volumen total de comercio exterior de Uzbekistán. Esto demuestra claramente la alta importancia estratégica de estos mercados en los procesos de exportación e importación del país.

Ranking comercial con países del mundo

Los niveles inferiores del ranking incluyen tanto naciones regionales como países desarrollados a nivel mundial. Los indicadores comerciales de los países que cooperan activamente con Uzbekistán se reflejan en la siguiente tabla:

Nombre del país Volumen comercial (USD) Kazajistán 1.800 millones USD Turquía 920,6 millones USD Afganistán 728,2 millones USD República de Corea 638,3 millones USD Emiratos Árabes Unidos 626,7 millones USD

Además, el volumen de comercio exterior mutuo con Francia, Alemania e India , entre los países más avanzados de Europa y Asia, también creció significativamente, con indicadores para cada uno superiores a 400 millones USD .

Estas cifras positivas indican que la diplomacia económica de Uzbekistán se está diversificando a nivel mundial, lo que significa que los destinos comerciales se están expandiendo cada vez más.

¡Manténgase informado en Zamin sobre las noticias más fiables, interesantes e importantes de nuestro país y la economía mundial!