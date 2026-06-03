El sector energético de nuestro país y sus indicadores de producción son actualmente el centro de atención de analistas económicos y del público en general. Al evaluar el estado actual del sistema energético nacional, el reconocido economista Otabek Bakirov destacó el agravamiento de las señales de crisis y la aceleración de las tasas de declive en el sector. Los últimos informes estadísticos oficiales (resultados de abril) también confirman claramente una caída en las áreas clave de la industria.

Principales pérdidas y cifras de declive en el sector energético

Se registraron una serie de indicadores de descenso en la producción y extracción de recursos del subsuelo. El desglose por sectores es el siguiente:

Volumen de gas natural: En solo un mes, los volúmenes de extracción de gas natural disminuyeron otros 700 millones de metros cúbicos , reduciendo el indicador total a 3.000 millones de metros cúbicos. Lo más preocupante es que la disminución total desde principios de este año asciende a 2.400 millones de metros cúbicos .

Industria del carbón: Este sector experimentó la mayor caída: los volúmenes de extracción de carbón disminuyeron casi 3 veces , cayendo a solo 200.000 toneladas.

Otros indicadores en el sector de materias primas: Además, durante el período del informe, la extracción de petróleo cayó a 51.700 toneladas y la producción de condensado de gas a 77.000 toneladas.

Impacto en el procesamiento y la industria general

La escasez de materias primas ha tenido inevitablemente un impacto negativo en la cadena de producción y procesamiento de productos terminados. Específicamente, la producción de combustible diésel cayó a 100.100 toneladas, mientras que la generación de electricidad, motor clave de la economía, disminuyó a 6.900 millones de kWh .

El panorama general de estos procesos se presenta en la siguiente tabla:

Producto / Sector Indicador actual de abril Tasa de descenso / Estado Gas natural 3.000 millones m³ Disminución de 700 millones m³ en un mes Carbón 200.000 toneladas Disminución de 3 veces Combustible diésel 100.100 toneladas Descenso registrado Electricidad 6.900 millones kWh Descenso rápido observado

En el contexto de esta caída en el sector energético, la tasa de crecimiento de la producción industrial general del país también se ha desacelerado. El indicador bajó del 8 % en marzo de este año al 7,8 % a finales de abril.

Analistas y expertos cuestionan seriamente si las promesas y los plazos establecidos por los responsables del sector sobre la «rápida estabilización del sistema» se materializarán realmente.

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