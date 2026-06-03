La producción de gas natural en Uzbekistán disminuye significativamente

·35·Economía
La producción de gas natural en Uzbekistán disminuye significativamente

El sector energético de nuestro país y sus indicadores de producción son actualmente el centro de atención de analistas económicos y del público en general. Al evaluar el estado actual del sistema energético nacional, el reconocido economista Otabek Bakirov destacó el agravamiento de las señales de crisis y la aceleración de las tasas de declive en el sector. Los últimos informes estadísticos oficiales (resultados de abril) también confirman claramente una caída en las áreas clave de la industria.

Principales pérdidas y cifras de declive en el sector energético

Se registraron una serie de indicadores de descenso en la producción y extracción de recursos del subsuelo. El desglose por sectores es el siguiente:

  • Volumen de gas natural: En solo un mes, los volúmenes de extracción de gas natural disminuyeron otros 700 millones de metros cúbicos , reduciendo el indicador total a 3.000 millones de metros cúbicos. Lo más preocupante es que la disminución total desde principios de este año asciende a 2.400 millones de metros cúbicos .

  • Industria del carbón: Este sector experimentó la mayor caída: los volúmenes de extracción de carbón disminuyeron casi 3 veces , cayendo a solo 200.000 toneladas.

Otros indicadores en el sector de materias primas: Además, durante el período del informe, la extracción de petróleo cayó a 51.700 toneladas y la producción de condensado de gas a 77.000 toneladas.

Impacto en el procesamiento y la industria general

La escasez de materias primas ha tenido inevitablemente un impacto negativo en la cadena de producción y procesamiento de productos terminados. Específicamente, la producción de combustible diésel cayó a 100.100 toneladas, mientras que la generación de electricidad, motor clave de la economía, disminuyó a 6.900 millones de kWh .

El panorama general de estos procesos se presenta en la siguiente tabla:

Producto / Sector

Indicador actual de abril

Tasa de descenso / Estado

Gas natural

3.000 millones m³

Disminución de 700 millones m³ en un mes

Carbón

200.000 toneladas

Disminución de 3 veces

Combustible diésel

100.100 toneladas

Descenso registrado

Electricidad

6.900 millones kWh

Descenso rápido observado

En el contexto de esta caída en el sector energético, la tasa de crecimiento de la producción industrial general del país también se ha desacelerado. El indicador bajó del 8 % en marzo de este año al 7,8 % a finales de abril.

Analistas y expertos cuestionan seriamente si las promesas y los plazos establecidos por los responsables del sector sobre la «rápida estabilización del sistema» se materializarán realmente.

Manténgase informado en Zamin sobre las noticias más importantes, oficiales y actuales relacionadas con la economía y el sistema energético de nuestro país.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cuánta gasolina se produjo en Uzbekistán en 4 meses?Hoy, 08:03Simplificación del sistema de pago de impuestos para empresarios en UzbekistánHoy, 07:24El precio de Bitcoin cae por debajo de $66,000 en medio de tensiones EE. UU.-IránHoy, 07:19El Tesoro de EE. UU. sanciona a cuatro grandes exchanges cripto iraníesHoy, 07:17Nueva York y la Unión Europea colaborarán en la supervisión de stablecoinsHoy, 07:13China y Rusia lideran nuevamente el comercio exterior de UzbekistánHoy, 06:58
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Economía noticias

Anunciados los tipos de cambio para el 21 de mayo
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 14 de mayo
Nueva esperanza para la bajada de los precios de la carne en la ganadería
Anunciados los tipos de cambio para el 25 de mayo
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 12 de mayo
Se publica el tipo de cambio del dólar para el 5 de mayo
El tipo de cambio del dólar sube en Uzbekistán
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 13 de mayo