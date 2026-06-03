Indicadores de Bitcoin señalan recuperación: Expertos se mantienen cautelosos

La dinámica reciente en el mercado de Bitcoin sugiere una posible recuperación de precios. El análisis de indicadores de impulso indica que la tendencia bajista del activo podría haber terminado, pero los participantes del mercado siguen siendo cautelosos. Coindesk.com informa al respecto. noticias .

Según el boletín 'Daybook' de CoinDesk, las herramientas de análisis técnico indican una estabilización del precio de Bitcoin. Sin embargo, la incertidumbre económica global y la política de tasas de interés de la Fed continúan influyendo significativamente en las decisiones de los inversores.

Los analistas cripto creen que si el precio de Bitcoin supera un nivel de resistencia específico, podría comenzar una nueva ola de crecimiento. Sin embargo, mientras otras altcoins importantes como Ethereum y Solana siguen a Bitcoin, la liquidez general del mercado sigue siendo un factor clave.

Actualmente, los inversores vigilan de cerca no solo el mercado cripto, sino también los mercados financieros tradicionales, incluidos los índices S&P 500 y Nasdaq. El fortalecimiento del USD y las expectativas de inflación podrían ejercer presión sobre los precios de los activos digitales.