El índice CoinDesk 20 cae: el precio de Bitcoin Cash baja un 10,7 %

CoinDesk Indices presentó su informe diario del mercado, anunciando la dinámica de los activos con mejor y peor desempeño en el índice CoinDesk 20. Actualmente, el índice CoinDesk 20 cotiza en 1.862,4 puntos, un 0,6 % o 11,0 puntos por debajo del nivel del martes. Coindesk.com informa .

15 de los 20 activos incluidos en el índice muestran una tendencia alcista. En las operaciones de hoy, NEAR (+15,1 %) y XLM (+5,7 %) registraron las mayores tasas de crecimiento, convirtiéndose en los líderes del mercado.

Por el contrario, el precio de Bitcoin Cash (BCH) cayó un 10,7 %, siendo la principal causa del descenso general del índice. Además, el activo BNB perdió un 3,4 % de su valor, situándose entre los rezagados.

Como referencia, el CoinDesk 20 es un índice cripto integral que se negocia en varias plataformas de múltiples regiones del mundo.