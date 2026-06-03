Se acerca el plazo de MiCA para empresas cripto en la Unión Europea

El reglamento MiCA de la UE que regula el mercado de criptoactivos entrará plenamente en vigor el 1 de julio. Con el fin del período de transición, todos los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que operen bajo regímenes nacionales deben obtener una licencia MiCA o dejar de atender a clientes de la UE. Cointelegraph.com informa .

Según un representante de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), las organizaciones sin autorización tendrán prohibido operar en el territorio de la Unión a partir de esta fecha. Las empresas no deben depender de un estatus transitorio pendiente mientras esperan decisiones de licencia y deben proceder con planes para cerrar operaciones o migrar clientes.

En Francia, 19 proveedores cripto han obtenido licencia hasta la fecha, con casi 25 solicitudes más en revisión. El regulador de los mercados financieros (AMF) advierte que prestar servicios cripto no autorizados es un delito penal castigable con hasta dos años de prisión y una multa de 30 000 EUR.

Alemania también ha establecido el 30 de junio como fecha límite para obtener licencias bajo su legislación nacional. El regulador BaFin indicó que se tomarán las medidas oportunas cuando sea necesario. En Austria, el período de transición bajo el antiguo régimen ya ha finalizado y todas las bolsas operan ahora con licencia.

Este estricto plazo podría obligar a muchas empresas cripto a suspender temporalmente sus operaciones, lo que se espera que afecte a millones de usuarios en plataformas cuyas solicitudes aún están en revisión.