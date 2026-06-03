Ethereum alcanza mínimo de 14 semanas: ¿Mantendrá ETH los 1.800 USD?

El miércoles, Ether (ETH) cayó a 1.814 USD, marcando su nivel más bajo en más de 14 semanas. Esto ha generado preocupaciones sobre si el par ETH/USD podrá estabilizarse en las zonas de liquidez plurianuales cercanas a los 1.800 USD. Cointelegraph.com informa .

La estructura técnica de Ethereum se debilitó significativamente tras perder los niveles de soporte de 2.000 y 2.200 USD. Todas las principales medias móviles en el gráfico diario se encontraban precisamente en esta zona. Cuando ETH cayó a 1.814 USD en Bitstamp, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario bajó a 25. Esta es la lectura más baja desde el 6 de febrero, lo que indica una fuerte presión de venta y una condición de sobreventa del activo.

Sin embargo, esta situación también podría señalar una disminución en la fuerza vendedora. Tales condiciones podrían provocar un rebote de precios desde los niveles actuales, similar al repunte del 39 % observado en febrero. Los analistas creen que una tendencia positiva para Ether depende de que el par ETH/USD se mantenga por encima del nivel crítico de soporte de 1.800 USD.

El analista Ted Pillows señaló en una publicación en X que ETH casi tocó hoy el nivel de 1.800 USD. Su gráfico sugiere que si el precio cae por debajo de 1.800 USD, las áreas bajo 1.700 USD podrían entrar en juego. Otro analista, CrypDoMillions, añadió que perder la marca de 1.800 USD podría llevar al precio de ETH hacia los 1.600 USD.