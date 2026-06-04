Previsión de subida del tipo de cambio del dólar para el 5 de junio

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Previsión de subida del tipo de cambio del dólar para el 5 de junio

El canal de Telegram Bankir informa que se prevé que el tipo de cambio del dólar vigente el 5 de junio suba aproximadamente entre 24 y 25 UZS.

Mejores tipos para vender USD a bancos:

• Infinbank — 11 970 UZS.
• Turonbank — 11 970 UZS.
• Anorbank — 11 965 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.

Mejores tipos para comprar USD en bancos:

• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq Bank — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.

Los tipos de cambio pueden variar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para consultar los tipos exactos.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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