Previsión de subida del tipo de cambio del dólar para el 5 de junio

El canal de Telegram Bankir informa que se prevé que el tipo de cambio del dólar vigente el 5 de junio suba aproximadamente entre 24 y 25 UZS.

Mejores tipos para vender USD a bancos:

• Infinbank — 11 970 UZS.

• Turonbank — 11 970 UZS.

• Anorbank — 11 965 UZS.

• Asakabank — 11 960 UZS.

Mejores tipos para comprar USD en bancos:

• Octobank — 11 960 UZS.

• Xalq Bank — 11 960 UZS.

• Anorbank — 11 960 UZS.

• Asakabank — 11 960 UZS.

Los tipos de cambio pueden variar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para consultar los tipos exactos.