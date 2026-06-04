Previsión de subida del tipo de cambio del dólar para el 5 de junio
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• Infinbank — 11 970 UZS.
• Octobank — 11 960 UZS.
El canal de Telegram Bankir informa que se prevé que el tipo de cambio del dólar vigente el 5 de junio suba aproximadamente entre 24 y 25 UZS.
Mejores tipos para vender USD a bancos:
• Infinbank — 11 970 UZS.
• Turonbank — 11 970 UZS.
• Anorbank — 11 965 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.
Mejores tipos para comprar USD en bancos:
• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq Bank — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.
Los tipos de cambio pueden variar durante el día. Visite los sitios web oficiales de los bancos para consultar los tipos exactos.
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