Las ventas de cafeterías y restaurantes en Uzbekistán se acercan a 70 billones de UZS

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Las ventas de cafeterías y restaurantes en Uzbekistán se acercan a 70 billones de UZS

Según los datos del Comité Estatal de Estadística, al 1 de mayo de 2026, hay 32.266 empresas comerciales operando en el sector de la restauración colectiva en Uzbekistán.

Entre enero y abril de este año, el volumen de ventas a través de cafeterías, restaurantes y otros establecimientos de comida alcanzó los 69,8 billones de UZS. Esto representa un aumento del 7,2 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

La mayor parte del volumen de negocios correspondió a pequeñas empresas y empresarios privados, cuya participación ascendió al 79,8 %.

Las grandes empresas representaron el 20,2 % del indicador total. Estas cifras indican que la actividad principal en el mercado de servicios de alimentación en Uzbekistán está impulsada por las pequeñas y medianas empresas.

UzbekistánComité Nacional de Estadística
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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