Tipos de cambio anunciados para el 5 de junio

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Tipos de cambio anunciados para el 5 de junio

El Banco Central de Uzbekistán anunció los tipos de cambio oficiales de las divisas extranjeras para el 5 de junio de 2026. Según esto, el dólar estadounidense subió 26,53 UZS, alcanzando los 11 997,21 UZS.

• El euro subió 46,41 UZS, alcanzando los 13 949,16 UZS.
• El rublo ruso bajó 1,66 UZS, cayendo a 161,52 UZS.
• La libra esterlina subió 22,48 UZS, alcanzando los 16 121,85 UZS.
• El yen japonés subió 0,14 UZS, alcanzando los 75,05 UZS.
• El franco suizo subió 23,98 UZS, alcanzando los 15 188,26 UZS.
• El yuan chino subió 3,13 UZS, alcanzando los 1 771,17 UZS.

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Nodirbek Razzokov
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