Se anuncian los tipos de cambio para el 2 de junio
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
El Banco Central de Uzbekistán ha anunciado los tipos de cambio oficiales para el 2 de junio de 2026. En consecuencia, el dólar bajó 52,91 UZS, situándose en 11.949,03 UZS.
• El euro bajó 52,05 UZS hasta los 13.921,81 UZS.
• La libra esterlina bajó 100,03 UZS hasta los 16.083,39 UZS.
• El rublo ruso bajó 0,39 UZS hasta los 166,28 UZS.
• El yuan chino bajó 2,62 UZS hasta los 1.766,25 UZS.
• El yen japonés bajó 0,47 UZS hasta los 74,94 UZS.
• El franco suizo bajó 61,63 UZS hasta los 15.241,11 UZS.
…