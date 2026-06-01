Se anuncian los tipos de cambio para el 2 de junio

·19.5K·Economía
Se anuncian los tipos de cambio para el 2 de junio

El Banco Central de Uzbekistán ha anunciado los tipos de cambio oficiales para el 2 de junio de 2026. En consecuencia, el dólar bajó 52,91 UZS, situándose en 11.949,03 UZS.

• El euro bajó 52,05 UZS hasta los 13.921,81 UZS.

• La libra esterlina bajó 100,03 UZS hasta los 16.083,39 UZS.

• El rublo ruso bajó 0,39 UZS hasta los 166,28 UZS.

• El yuan chino bajó 2,62 UZS hasta los 1.766,25 UZS.

• El yen japonés bajó 0,47 UZS hasta los 74,94 UZS.

• El franco suizo bajó 61,63 UZS hasta los 15.241,11 UZS.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cuánta gasolina se produjo en Uzbekistán en 4 meses?Hoy, 08:03La producción de gas natural en Uzbekistán disminuye significativamenteHoy, 07:34Simplificación del sistema de pago de impuestos para empresarios en UzbekistánHoy, 07:24El precio de Bitcoin cae por debajo de $66,000 en medio de tensiones EE. UU.-IránHoy, 07:19El Tesoro de EE. UU. sanciona a cuatro grandes exchanges cripto iraníesHoy, 07:17Nueva York y la Unión Europea colaborarán en la supervisión de stablecoinsHoy, 07:13
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Economía noticias

Anunciados los tipos de cambio para el 21 de mayo
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 14 de mayo
Nueva esperanza para la bajada de los precios de la carne en la ganadería
Anunciados los tipos de cambio para el 25 de mayo
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 12 de mayo
Se publica el tipo de cambio del dólar para el 5 de mayo
El tipo de cambio del dólar sube en Uzbekistán
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 13 de mayo