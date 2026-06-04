Retiran 4.400 millones de dólares de los ETF de Bitcoin

Los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado registrados en EE. UU. han perdido activos durante 13 días de negociación consecutivos, marcando una caída récord. Según SoSoValue, las salidas netas de estos fondos ascendieron a 396,6 millones de dólares el miércoles. Como resultado, las pérdidas totales desde el inicio de esta tendencia negativa han alcanzado casi 4.400 millones de dólares. Cointelegraph.com informa .

Esta cifra superó el récord de ocho días establecido en febrero de 2025, cuando 3.200 millones de dólares salieron de los fondos. Según CoinGecko, en el contexto de este proceso iniciado el 15 de mayo, el precio de Bitcoin cayó de 80.000 dólares a 63.400 dólares, una disminución de casi el 21 %. Los analistas atribuyen esto a la debilitada demanda de ETF, las ventas de activos por parte de inversores a largo plazo y la presión de los mineros.

La mayor parte de las pérdidas correspondió al iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, que perdió 3.300 millones de dólares en 13 días, lo que representa el 75 % de las salidas totales. Además, se retiraron 456,6 millones de dólares del fondo FBTC de Fidelity y 303,6 millones de dólares del fondo GBTC de Grayscale.

Julio Moreno, jefe de investigación de CryptoQuant, señaló que la demanda total de Bitcoin disminuyó en 501.000 BTC el mes pasado. Esta es la caída más rápida desde la crisis de Terra/Luna en 2022. No obstante, el analista de Bloomberg Eric Balchunas destacó que los compradores institucionales a largo plazo siguen acumulando Bitcoin en grandes cantidades.