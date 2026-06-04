Tokenización: Una revolución en la estructura del mercado al estilo ETF

·28·Economía
Tokenización: Una revolución en la estructura del mercado al estilo ETF

Cuando los fondos cotizados (ETF) surgieron como una nueva idea en la década de 1990, muchos los consideraron simplemente una nueva forma de activos tradicionales. Sin embargo, en la práctica, los ETF revolucionaron la estructura del mercado. A través de mecanismos de creación y rescate y liquidez basada en arbitraje, cambiaron fundamentalmente la forma en que los inversores acceden a los activos. Hoy, el proceso de tokenización sigue exactamente este camino. Según Coindesk.com informa .

Un activo tokenizado no es simplemente una acción o bono emitido una sola vez. Al igual que un ETF, puede ser "acuñado" (minted) o "quemado" (burned) bajo demanda. Si el precio del token supera el valor del activo subyacente, los arbitrajistas acuñan nuevos tokens, aumentando la oferta y equilibrando el precio. Si el precio cae, recompran tokens, reduciendo la oferta. Este principio económico es idéntico al de los ETF, donde el token sirve simplemente como una envoltura líquida para los activos.

La tecnología blockchain lleva la transparencia a un nuevo nivel. La tokenización permite el seguimiento en tiempo real de las emisiones, transferencias y oferta total. Una de las características más importantes es la capacidad de operar continuamente, incluso cuando los mercados subyacentes están cerrados. Por ejemplo, una versión tokenizada de la acción de Apple puede negociarse los sábados. En este caso, el precio se forma en base a las expectativas del lunes, futuros y noticias macroeconómicas.

Los ETF cotizados en bolsas estadounidenses, que incluyen acciones europeas o asiáticas, ya han demostrado la eficacia de este modelo. Aunque los mercados locales estén cerrados, el precio del ETF refleja nueva información. La tokenización amplía esta capacidad, permitiendo a los inversores globales gestionar riesgos e intercambiar activos de manera eficiente, independientemente de las zonas horarias.

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