Volatilidad en el mercado de criptomonedas: Bitcoin se recupera, NEAR cae bruscamente

El mercado de criptomonedas ha comenzado a recuperarse tras una fuerte caída en las últimas 24 horas. Bitcoin, el principal activo del mercado, ha rebotado desde sus mínimos, mostrando una tendencia de recuperación. Sin embargo, la situación general del mercado sigue siendo inestable y los inversores actúan con cautela. Coindesk.com informa .

Al mismo tiempo, la situación en el segmento de las altcoins es mixta. Mientras que el proyecto HYPE ha perdido un valor significativo, el protocolo NEAR sufrió un golpe inesperado y su precio cayó bruscamente. Los analistas atribuyen esto a la venta de activos por parte de grandes inversores y a problemas de liquidez en el mercado.

El volumen de negociación en los exchanges de activos digitales ha aumentado, lo que indica que los operadores intentan aprovechar las fluctuaciones de precios. Grandes ecosistemas como Ethereum y Solana también han comenzado a subir ligeramente siguiendo a Bitcoin, pero la capitalización total del mercado sigue bajo presión.

Según CoinDesk, estas fluctuaciones también podrían estar relacionadas con factores económicos globales y las decisiones anticipadas sobre las tasas de interés por parte de la Fed. Los inversores en cripto se están dirigiendo actualmente hacia activos refugio, lo que está aumentando la dominancia de Bitcoin.