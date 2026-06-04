Standard Chartered: Tres factores clave que detienen la caída del precio de Bitcoin

Los analistas del banco Standard Chartered han estudiado la actual tendencia a la baja en el mercado de Bitcoin e identificado tres condiciones clave que determinan cuándo el precio de la criptomoneda alcanzará su punto más bajo. Según los expertos, no se observará estabilidad en el mercado hasta que estos factores se materialicen. Como informa Coindesk.com informa .

En primer lugar, los analistas se centran en los indicadores macroeconómicos de la economía estadounidense. Las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Fed y la tasa de inflación determinan la demanda de activos de riesgo como Bitcoin. Si la presión económica no disminuye, el mercado de criptomonedas podría continuar su movimiento a la baja.

El segundo factor citado es el flujo de capital hacia los fondos Bitcoin ETF. En las últimas semanas, las salidas de capital de estos fondos han afectado negativamente al precio. Se considera que, para que el mercado alcance su punto más bajo, los inversores institucionales deben aumentar su actividad de compra.

La tercera condición está relacionada con los indicadores técnicos y la psicología del mercado. Los expertos de Standard Chartered enfatizan que el precio de Bitcoin debe superar ciertos niveles de soporte y consolidarse allí. Esto ayuda a generar confianza en los inversores y reducir la presión de venta.

En conclusión, la estabilización del precio de Bitcoin depende no solo de los factores internos del mercado, sino también directamente de la situación económica global. Los inversores están observando actualmente de cerca el cumplimiento de estas tres condiciones "si".