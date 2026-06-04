Apex y Archax tokenizan bienes raíces con Goldman Sachs

·30·Economía
Apex y Archax tokenizan bienes raíces con Goldman Sachs

Apex Group anunció que proporcionará servicios de administración para un fondo de bienes raíces tokenizado emitido en la plataforma de activos digitales GS DAP de Goldman Sachs. El proyecto fue desarrollado en colaboración con Goldman Sachs, la bolsa de activos digitales Archax, el gestor de inversiones LRC Group y el proveedor Ownera. Según informa Cointelegraph.com informa .

Según Agnes Mazurek, directora global de activos digitales de Apex Group, la tokenización a escala institucional se basa en una infraestructura fiable y regulada. Esta iniciativa demuestra la creciente demanda de inversores y gestores de soluciones basadas en blockchain.

Las participaciones del fondo se emiten como tokens digitales a través de la plataforma GS DAP de Goldman Sachs. Lanzada en 2022, esta plataforma está construida sobre Canton Network, centrado en la privacidad, y el lenguaje de contratos inteligentes DAML, permitiendo la emisión, liquidación y custodia de activos.

En el marco del proyecto, LRC Group gestiona el fondo, mientras que la bolsa Archax participa como custodio y socio de distribución inicial. La red Ownera sirve como capa que garantiza la interoperabilidad entre emisores, custodios y canales de distribución.

Esta asociación refleja los esfuerzos de los bancos y las instituciones financieras reguladas por integrar activos del mundo real (RWA) en las redes blockchain. El mercado de tokenización se está desarrollando rápidamente, abarcando no solo bienes raíces, sino también fondos del mercado monetario y crédito privado.

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