Coinbase lanza el mercado pre-IPO con SpaceX

El exchange de criptomonedas Coinbase ha anunciado su nuevo proyecto: ahora los usuarios fuera de EE. UU. pueden invertir en acciones de empresas antes de su salida a bolsa. El primer activo en este mercado pre-IPO es SpaceX, dirigida por Elon Musk. Cointelegraph.com informa .

El nuevo producto se presenta como un contrato de futuros perpetuos liquidado en la stablecoin USDC. Este instrumento rastrea el valor de mercado estimado de SpaceX y permite a los traders operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Según Coinbase, las posiciones pueden abrirse y cerrarse en cualquier momento, y después de la salida oficial de la empresa a bolsa, estos contratos se convertirán automáticamente en futuros de acciones estándar.

Anteriormente, las oportunidades de inversión en empresas privadas estaban principalmente disponibles para fondos de capital riesgo y grandes inversores institucionales. Con este paso, Coinbase busca ampliar el acceso al mercado privado. SpaceX fue elegido como el primer activo debido a su alta demanda global.

La competencia entre los exchanges de criptomonedas por la tokenización de activos del mundo real (RWA) se está intensificando. Anteriormente, Binance y Bitget lanzaron derivados relacionados con SpaceX, y Kraken anunció una iniciativa similar. Según la investigación de Bernstein, el mercado de RWA creció un 42 % este año, alcanzando los 51 mil millones de dólares.

Aunque el mercado de acciones tokenizadas aún está en fase de formación, existe un gran interés entre los inversores por gigantes tecnológicos como Tesla, Alphabet y Microsoft. El nuevo servicio de Coinbase no está disponible actualmente para los residentes en EE. UU. debido a restricciones, pero opera en otras jurisdicciones admitidas.