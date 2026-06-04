El precio de Bitcoin alcanza la línea de tendencia bajista de 2022

El precio de Bitcoin (BTC) ha alcanzado una línea de tendencia clave del mercado bajista después de caer a su nivel más bajo en los últimos cuatro meses. Según los datos de TradingView, el par BTC/USD ha vuelto al nivel de su media móvil simple (SMA) de 200 semanas por primera vez desde 2023. Cointelegraph.com informa .

La SMA de 200 semanas se considera un punto de referencia clave durante los mercados bajistas de Bitcoin. Esta línea de tendencia alcista se encuentra actualmente en 61.626 USD. El precio interactuó por última vez con este indicador en octubre de 2023, pero durante la caída de 2022, actuó como resistencia hasta que los alcistas tomaron el control total.

El destacado analista CollinTalksCrypto califica este retorno al nivel de la SMA de 200 semanas como un "punto crítico". En su página de la red social X, planteó la pregunta: "¿Rebotará el precio desde este punto o continuará cayendo?" El analista también añadió que los mejores puntos de entrada en un mercado bajista ocurren precisamente por debajo del indicador MA de 200 semanas.

Algunos analistas optimistas señalan que el precio de Bitcoin está "sobrevendido" en los mínimos locales recientes. Los participantes del mercado están observando atentamente si este nivel clave de soporte se mantendrá o si el precio se hundirá aún más.