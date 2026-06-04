Usuarios de Polymarket insatisfechos con el resultado de la operación de Bitcoin de Strategy Company

En la plataforma de predicción Polymarket, el contrato controvertido sobre si Strategy Company vendió Bitcoin antes del 31 de mayo se resolvió a favor de «No». Aunque la empresa confirmó posteriormente oficialmente la venta de 32 BTC dentro del período especificado, los participantes del mercado aprobaron el resultado negativo al final del proceso de resolución de disputas en dos etapas. Cointelegraph.com informa .

Los titulares de tokens UMA Optimistic Oracle (UMA) decidieron cerrar el mercado como «No» en un proceso de votación que concluyó temprano el jueves por la mañana. Según los datos, el 98,6 % de los participantes apoyó esta decisión, mientras que solo el 1,4 % de los usuarios votó «Sí». La administración de Polymarket declaró que ningún dato on-chain ni informe fiable confirmó la venta antes del plazo del mercado, y que la información publicada después del plazo no se tendría en cuenta.

Strategy Company vendió 32 BTC entre el 26 y el 31 de mayo, pero lo reportó el lunes, después de que el mercado hubiera cerrado. Este incidente ha intensificado las dudas sobre el sistema de resolución de disputas de la plataforma Polymarket, basado en la tenencia de tokens. Las billeteras con más tokens UMA tienen mayor poder de voto, lo que podría afectar la imparcialidad de las decisiones.

Muchos operadores expresaron su insatisfacción, enfatizando que el mercado debería basarse en la hora real en que se realizó la venta, no en la hora de confirmación. Un operador desafortunado reveló haber perdido 500.000 USD debido a este contrato. En total, se apostaron más de 80 millones de dólares en este evento.

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