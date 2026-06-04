El Bitcoin cae a 60.000 dólares: se liquidan posiciones largas por 600 millones de dólares

·33·Economía
El Bitcoin cae a 60.000 dólares: se liquidan posiciones largas por 600 millones de dólares

La aproximación del precio del Bitcoin (BTC) al nivel de 60.000 dólares ha supuesto un duro golpe para el mercado. Como resultado de esta caída, se liquidaron más de 600 millones de dólares en posiciones largas (alcistas). Esta situación ha generado dudas sobre si la reciente recuperación es un punto de inflexión real o simplemente un rebote temporal tras la limpieza de operaciones apalancadas. Según Cointelegraph.com informa .

El jueves, el precio del BTC cayó a aproximadamente 61.300 dólares, pero luego subió un 5,52 % para estabilizarse alrededor de los 64.690 dólares. Esta recuperación coincidió con las noticias sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano. Según los datos de CoinGlass, se cerraron un total de 737 millones de dólares en posiciones de BTC en 24 horas, correspondiendo la mayor parte a los alcistas.

A pesar de las fuertes fluctuaciones del mercado, algunos operadores mantienen el optimismo. Por ejemplo, RidaaXBT predice que el precio del Bitcoin podría subir al rango de 69.000 a 70.000 dólares. El analista ZordXBT también valora como señal positiva el aumento de la actividad de los compradores en niveles bajos.

Sin embargo, expertos como Hitman42.eth advierten a los alcistas de que tengan precaución. En su opinión, este rebote podría ser una trampa para los traders. El gráfico semanal del Bitcoin sigue mostrando un patrón de "bandera bajista" (bear flag), lo que deja abierto el riesgo de que el precio caiga al nivel de 50.000 a 52.000 dólares.

BitcoinCriptoBolsaInversiónBlockchain
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Director de la OCC: Solo los demócratas están presionando a World Liberty FinancialHoy, 22:15Los inversores profesionales vendieron 52.000 ETF de Bitcoin en el primer trimestreHoy, 20:14El precio del Bitcoin se estanca en el nivel de soporte de 60.000 dólaresAyer, 18:19El exchange Bybit añade el stablecoin USDPT de Western UnionAyer, 18:18Volatilidad en el mercado de criptomonedas: Bitcoin se recupera, NEAR cae bruscamenteAyer, 16:13Standard Chartered: Tres factores clave que detienen la caída del precio de BitcoinAyer, 16:13
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Economía noticias

Anunciados los tipos de cambio para el 21 de mayo
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 14 de mayo
Nueva esperanza para la bajada de los precios de la carne en la ganadería
Anunciados los tipos de cambio para el 25 de mayo
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 12 de mayo
El tipo de cambio del dólar sube en Uzbekistán
Anunciado el tipo de cambio del dólar para el 13 de mayo
Se anuncian los tipos de cambio para el 2 de junio