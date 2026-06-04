El Bitcoin cae a 60.000 dólares: se liquidan posiciones largas por 600 millones de dólares

La aproximación del precio del Bitcoin (BTC) al nivel de 60.000 dólares ha supuesto un duro golpe para el mercado. Como resultado de esta caída, se liquidaron más de 600 millones de dólares en posiciones largas (alcistas). Esta situación ha generado dudas sobre si la reciente recuperación es un punto de inflexión real o simplemente un rebote temporal tras la limpieza de operaciones apalancadas. Según Cointelegraph.com informa .

El jueves, el precio del BTC cayó a aproximadamente 61.300 dólares, pero luego subió un 5,52 % para estabilizarse alrededor de los 64.690 dólares. Esta recuperación coincidió con las noticias sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano. Según los datos de CoinGlass, se cerraron un total de 737 millones de dólares en posiciones de BTC en 24 horas, correspondiendo la mayor parte a los alcistas.

A pesar de las fuertes fluctuaciones del mercado, algunos operadores mantienen el optimismo. Por ejemplo, RidaaXBT predice que el precio del Bitcoin podría subir al rango de 69.000 a 70.000 dólares. El analista ZordXBT también valora como señal positiva el aumento de la actividad de los compradores en niveles bajos.

Sin embargo, expertos como Hitman42.eth advierten a los alcistas de que tengan precaución. En su opinión, este rebote podría ser una trampa para los traders. El gráfico semanal del Bitcoin sigue mostrando un patrón de "bandera bajista" (bear flag), lo que deja abierto el riesgo de que el precio caiga al nivel de 50.000 a 52.000 dólares.