¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?

En la Antártida existe una cascada roja conocida como Blood Falls. Se le llama «Cascada de sangre» por su apariencia, pero su color no se debe a la sangre, sino a procesos químicos naturales.

Este fenómeno fue registrado en 1911 por el geólogo australiano Thomas Griffith Taylor. El agua roja emerge de debajo del glaciar Taylor.

Según los científicos, el agua de la cascada es rica en hierro y muy salada. Proviene de un lago atrapado bajo el glaciar durante millones de años. Cuando el agua llega a la superficie, entra en contacto con el oxígeno del aire. Como resultado, el hierro se oxida y forma una sustancia similar al óxido, lo que le da su color rojo.

Debido a su alto contenido de sal, esta agua no se congela por completo incluso en el frío de la Antártida. Se ha descubierto que en este entorno viven microorganismos que no necesitan luz solar.

Obtienen energía no de la fotosíntesis, sino de procesos químicos que involucran hierro y azufre. Por ello, Blood Falls es una fuente importante para estudiar formas de vida inusuales en la Tierra.

Este lugar despierta un interés especial en los científicos que buscan respuestas sobre si podría existir vida en entornos helados como Marte o Europa.