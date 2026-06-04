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La comunidad mundial y los medios internacionales han vuelto a centrar su atención en los trágicos acontecimientos en las zonas envueltas por la guerra. Surgieron informes sobre un ataque mortal con dron contra un autobús de pasajeros que transportaba civiles en el territorio ocupado de la región de Donetsk. Varias personas murieron como resultado de este horrible incidente.

Detalles del ataque y número de víctimas

Según informes iniciales, Denis Pushilin, jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), declaró el miércoles por la mañana que un vehículo que circulaba por la ruta «Moscú – Simferópol» había sido atacado, dejando 7 muertos y 11 heridos graves.

Sin embargo, la situación se aclaró más tarde y el número de víctimas ascendió a 8 También se reveló que el autobús no partió de la capital rusa, sino del asentamiento de Podolsk, en las afueras de la ciudad. Se han aclarado los siguientes detalles sobre el incidente en Yenakiyevo, ubicado a aproximadamente 40 kilómetros de la línea del frente:

Estado de los pasajeros: El Ministerio de Salud local confirmó que todas las víctimas eran civiles comunes, sin personal militar entre ellos. Los heridos fueron trasladados urgentemente a un hospital en Horlivka.

Problema con la lista: Un total de 53 personas estaban registradas para esta ruta, pero actualmente se desconoce cuántas estaban dentro del autobús en el momento de la explosión. Las autoridades están investigando los horarios de viaje de los pasajeros.

Declaración de la empresa de transporte: Los funcionarios de la Crimea anexada indicaron que el autobús pertenecía a un transportista local. Según Elmaz Ablyakimov, director de la empresa «Bolshoy mir», los transportes que viajan desde el centro de Rusia a la península utilizan la autopista «Novorossiya», que pasa por el norte de Donetsk o Mariúpol.

Respuestas oficiales de ambas partes

Ambas partes han emitido declaraciones oficiales contradictorias sobre este sangriento incidente:

Partes Posición oficial y opiniones expresadas Fuerzas Armadas de Ucrania El Estado Mayor no confirmó los ataques en la zona de Yenakiyevo y declaró que «no comentaría las declaraciones del estado agresor». Representante del CSND de Ucrania A. Kovalenko afirmó que Rusia misma apunta a civiles con drones y está creando una realidad paralela para encubrir este terror. Liderazgo ruso El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el incidente como «otro crimen del régimen de Kiev». El Comité de Investigación abrió un caso por terrorismo.

Además, el presidente ruso Vladimir Putin acusó recientemente a la parte ucraniana de cometer graves delitos contra jóvenes y menores, citando los ataques en Starobilsk y Henichesk como ejemplos. La parte ucraniana declaró que el ataque en Starobilsk estaba dirigido exclusivamente a instalaciones militares rusas y cumplía estrictamente con las normas del derecho internacional humanitario.

Moscú advirtió nuevamente sobre «golpes sistemáticos» contra la infraestructura ucraniana en respuesta a tales ataques en su territorio. Aunque el gobierno ruso afirma atacar solo objetivos militares, el número de víctimas civiles está aumentando en realidad.

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