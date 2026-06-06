Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante

El 12 de agosto de este año se observará un evento astronómico raro: un eclipse solar total. Durante este proceso, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando sus rayos y convirtiendo el día en oscuridad por un breve periodo en ciertas áreas.

Según los expertos, el eclipse total será visible en Groenlandia, Islandia y partes de España y Portugal. El evento será parcialmente visible en gran parte de Europa, África y América del Norte.

La trayectoria del eclipse cubre un área de más de 8.000 kilómetros. En algunos lugares, este proceso dura varios minutos, mientras que en otros termina en cuestión de segundos.

Los científicos destacan que este evento también es científicamente significativo, señalando la oportunidad de estudiar la capa externa del Sol y los cambios atmosféricos.

Al mismo tiempo, los expertos advierten que mirar directamente al Sol es peligroso y recomiendan observarlo solo a través de equipos de protección especiales.