Multimillonario turco investigado por un chiste de una línea

La Fiscalía Principal de Esmirna, Turquía, anunció que ha iniciado una investigación oficial contra el empresario P.K. por hacer una broma sobre los kurdos.

Según un comunicado emitido por el servicio de prensa de la fiscalía, se ha abierto un caso contra el empresario bajo el artículo 216 del Código Penal turco. Este artículo cubre casos de insulto público a un segmento específico de la población basado en el origen social, la raza, la religión, la secta, el género o las diferencias regionales.

Según la publicación "Haberler", el incidente involucra a Mustafa Rahmi Koç, el presidente honorario de "Koç Holding", uno de los mayores conglomerados industriales de Turquía. Contó un chiste sobre una mujer kurda en la ceremonia de inauguración de un hospital en el distrito de Balçova de Esmirna.

Se informó que el contenido de la broma estaba relacionado con el género femenino, la etnia kurda y cuestiones de confidencialidad médica.

Un fragmento de video del discurso se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando amplios debates entre el público y los círculos políticos. Tras fuertes críticas, Mustafa Rahmi Koç se disculpó con el público, enfatizando que no tenía la intención de ofender o insultar a nadie en su discurso.

Los debates en las redes sociales no se limitaron al propio empresario. El ex primer ministro turco Binali Yıldırım, quien asistió al evento, también se convirtió en el foco de las críticas. Los usuarios prestaron especial atención a las imágenes que mostraban a Yıldırım sonriendo mientras Koç hablaba.

El ministro de Justicia de Turquía, Akın Gürlek, también comentó el discurso de Mustafa Rahmi Koç.

"El estándar de justicia no cambia según la riqueza, la posición o el estatus de una persona en la sociedad. El hecho de que tales comentarios se hicieran en forma de broma o humor no justifica esta actitud inapropiada hacia nuestras mujeres y ciertos segmentos de nuestra sociedad", escribió el ministro en su página de la red social X.

Ömer Çelik, representante del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, también comentó el asunto, enfatizando que la discriminación y los insultos basados en la fe, el origen étnico, la pertenencia cultural, la identidad personal o el género son inaceptables.

Según datos oficiales de "Koç Holding", el conglomerado ocupa un lugar importante en la economía turca. Las principales áreas de actividad de la empresa incluyen energía, la industria automotriz, bienes de consumo y finanzas. Los ingresos totales del holding representan aproximadamente el 7 por ciento del producto interior bruto del país, mientras que su participación en las exportaciones asciende a casi el 8 por ciento.