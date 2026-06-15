Pantalones sin lavar durante 5 meses: el experimento dio resultados inesperados

El estudiante canadiense Josh Le realizó un experimento interesante: usó unos jeans casi todos los días durante 330 días sin lavarlos en absoluto. Su objetivo era determinar cómo cambian las bacterias en la ropa.

Al final del experimento, cuando los pantalones fueron analizados en un laboratorio, se detectaron diversas bacterias. Sin embargo, los especialistas señalaron que la mayoría no son peligrosas para la salud humana.

Lo más sorprendente fue que la cantidad de bacterias apenas cambió incluso después de lavar los pantalones. Esto demuestra que el lavado habitual no siempre puede eliminar todos los microorganismos.

Este experimento despertó un gran interés en las redes sociales, provocando intensos debates entre los usuarios.