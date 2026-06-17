Cannavaro: disfrutaremos de cada partido en la Copa del Mundo

La selección nacional de Uzbekistán comenzará su participación histórica en la Copa del Mundo 2026 con un encuentro frente a Colombia. El entrenador de los «Lobos Blancos», Fabio Cannavaro, participó en una rueda de prensa previa a este duelo crucial para hablar sobre la preparación del equipo, el ambiente del Mundial y los objetivos de los jugadores.

Para Uzbekistán, este no es un partido cualquiera. El encuentro contra Colombia quedará como el primer partido de la historia del fútbol nacional en la fase final de una Copa del Mundo. Por ello, los jugadores, el cuerpo técnico y millones de aficionados esperan este momento con gran emoción.

Fabio Cannavaro conoce bien el ambiente de la Copa del Mundo. Participó en los mundiales durante su carrera como jugador y, en 2006, se coronó campeón como capitán de la selección de Italia. Sin embargo, el técnico italiano destaca que hay una diferencia considerable entre participar en un gran torneo como jugador y como entrenador.

«He participado en la Copa del Mundo como jugador, pero participar como entrenador es algo totalmente distinto. La preparación como jugador y como entrenador son dos cosas diferentes, ya que debes estar en contacto permanente con todos tus jugadores», afirmó Cannavaro.

El jugador en el campo se centra, ante todo, en su tarea y sus acciones. El entrenador, en cambio, es responsable del estado físico, táctico y mental de todo el equipo. Debe observar el estado de ánimo de cada jugador, analizar al rival y tomar las decisiones necesarias a tiempo durante el juego.

Especialmente en una competición tan inmensa como la Copa del Mundo, la responsabilidad del entrenador aumenta. Dado que la selección de Uzbekistán participa por primera vez en un torneo de este nivel, la experiencia de Cannavaro es de vital importancia para los jugadores.

El técnico italiano señaló que esperan encuentros interesantes y muy intensos. En el grupo K, Uzbekistán se enfrentará, además de a Colombia, a Portugal y a la República Democrática del Congo.

«Nos esperan partidos muy interesantes e intensos. Nuestros rivales también son equipos de alto nivel. Es la primera vez que participamos en esta competición, por lo que debemos disfrutar de cada partido y ganar experiencia», dijo el seleccionador.

Colombia es considerada un equipo fuerte, compuesto por jugadores técnicos y rápidos, con amplia experiencia en grandes torneos. En la plantilla de Portugal se reúnen estrellas del fútbol mundial. La República Democrática del Congo también es un rival físicamente fuerte, combativo y peligroso.

En un grupo tan difícil, cada partido será una gran prueba y una escuela importante para los jugadores. Cannavaro pide a sus pupilos que no caigan bajo una presión excesiva, que disfruten de estos días históricos y que demuestren todo su potencial.

El entrenador también destacó la atención prestada al desarrollo del fútbol en Uzbekistán. En su opinión, el trabajo realizado por la Asociación de Fútbol de Uzbekistán para mejorar las academias y la infraestructura está creando una base sólida para el futuro del fútbol del país.

«La UFA está prestando mucha atención a las academias y a las infraestructuras. El fútbol se está desarrollando en el país. Esta es la primera Copa del Mundo para Uzbekistán. Estoy feliz de participar en este torneo como entrenador principal», dijo Cannavaro.

La clasificación de Uzbekistán al Mundial no es un éxito de un día ni una casualidad. Este resultado es el fruto de años de trabajo en el fútbol juvenil, la formación de entrenadores, la actividad de las academias y el sistema de selecciones nacionales.

En los últimos años, las selecciones juveniles de Uzbekistán han mostrado resultados dignos a nivel asiático y mundial. Ahora, este crecimiento ha pasado a una nueva etapa con la primera clasificación histórica de la selección absoluta a la Copa del Mundo.

Cannavaro también subrayó que los grandes objetivos no se alcanzan fácilmente. Según él, las dificultades, los entrenamientos arduos y las pruebas complejas son parte natural del camino hacia el éxito.

«Si quieres alcanzar una meta, tienes que pasar por dificultades. Las dificultades en el trabajo y los entrenamientos son una situación natural», afirmó el técnico italiano.

Esta idea encaja perfectamente con el camino recorrido por la selección de Uzbekistán hasta el Mundial. La selección nacional luchó durante años por la clasificación, estuvo muy cerca en varias ocasiones y sufrió derrotas dolorosas. Sin embargo, los jugadores y aficionados no abandonaron el sueño.

Finalmente, Uzbekistán alcanzó su objetivo histórico. Ahora la selección tiene una nueva tarea: participar dignamente en el Mundial y ganar la atención de la comunidad futbolística mundial con su juego y su carácter.

En el duelo contra Colombia, la disciplina táctica, la acción colectiva y la estabilidad mental de los «Lobos Blancos» serán determinantes. El rival puede ser visto como favorito, pero los jugadores uzbekos tienen una motivación inmensa y el apoyo de todo el país.

Para Cannavaro, esto también es una nueva experiencia. Si antes ganó la Copa del Mundo como jugador y capitán, ahora lleva a Uzbekistán al gran escenario como entrenador principal.

Los aficionados esperan un fútbol valiente, disciplinado y que luche hasta el final. El mensaje principal de Cannavaro es claro: no temer a la presión, disfrutar de cada momento y aprovechar eficazmente esta oportunidad histórica.

Se abre una nueva página para el fútbol de Uzbekistán. Ahora, el sueño esperado durante años se hace realidad en el campo. Desde el partido contra Colombia, cada minuto, cada acción y cada resultado quedarán grabados en la historia de nuestro fútbol nacional.