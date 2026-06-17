Cuatro partidos importantes y emocionantes hoy en la Copa del Mundo 2026

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, continúa intensamente. Esta noche y mañana por la mañana, cuatro encuentros interesantes esperan a los aficionados al fútbol.

La agenda incluye los partidos Portugal — República Democrática del Congo, Inglaterra — Croacia, Ghana — Panamá y Uzbekistán — Colombia. Los encuentros comenzarán a las 22:00 y continuarán hasta las 07:00, hora de Tashkent.

En el primer duelo del día, la selección de Portugal se enfrentará a la República Democrática del Congo. El partido comenzará a las 22:00, hora de Tashkent.

Portugal es visto como el favorito en este encuentro. El equipo cuenta con futbolistas famosos con gran experiencia en el fútbol mundial. La RD Congo, aunque está compuesta por jugadores físicamente fuertes, rápidos y combativos, es considerada un rival peligroso.

En este choque entre las escuelas de fútbol africana y europea, Portugal buscará controlar el balón, mientras que la RD Congo podría buscar oportunidades mediante contraataques rápidos y duelos individuales. Al ser el primer partido del grupo, ambos equipos intentarán comenzar el torneo con una victoria.

Después de la medianoche, las selecciones de Inglaterra y Croacia se medirán entre sí. El partido comenzará a la 01:00, hora de Tashkent.

Este enfrentamiento es valorado como uno de los partidos centrales del día. Mientras que Inglaterra posee una plantilla fuerte y llena de estrellas, Croacia destaca por su experiencia en grandes torneos, su juego colectivo y su orden en el centro del campo.

La selección de Inglaterra quiere mostrar sus objetivos desde el primer partido del grupo. Croacia, por su parte, ha demostrado en varias ocasiones en torneos anteriores que puede luchar contra cualquier favorito. Por ello, los pequeños detalles, las jugadas a balón parado y la lucha en el medio podrían ser decisivos.

A las 04:00, las selecciones de Ghana y Panamá entrarán al campo. En este duelo chocarán dos estilos de fútbol diferentes.

Ghana se apoya en la velocidad, la fuerza y la habilidad individual propias del fútbol africano. Panamá, por su parte, intentará resistir al rival mediante una defensa disciplinada y el juego colectivo. Para ambos equipos, este partido puede ser muy importante para definir su destino en el grupo.

El partido más importante para los aficionados de Uzbekistán comenzará a las 07:00 de la mañana. Nuestra selección nacional debutará por primera vez en la fase final de la Copa del Mundo enfrentándose a Colombia.

Este duelo ocupa un lugar especial en la historia del fútbol de Uzbekistán. El sueño esperado durante años finalmente se hace realidad y los «Lobos Blancos» dan su primer paso en el mundial.

Colombia es considerada un equipo fuerte, compuesto por futbolistas técnicos, rápidos y con experiencia internacional. El rival cuenta con jugadores de alto nivel que militan en clubes de Sudamérica y Europa. Por lo tanto, el primer partido será una prueba muy dura para Uzbekistán.

Fabio Cannavaro exige a sus pupilos una alta disciplina defensiva, una lucha intensa en el medio y precisión en los contraataques. El desempeño de Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov y otros líderes podría influir enormemente en el resultado.

Uzbekistán no saldrá al campo solo por el resultado, sino también para demostrar al mundo entero el nivel de nuestro fútbol nacional. El equipo cuenta con el apoyo de millones de aficionados en Uzbekistán y en el extranjero.

Calendario de partidos del 17/18 de junio:

22:00 — Portugal — República Democrática del Congo

01:00 — Inglaterra — Croacia

04:00 — Ghana — Panamá

07:00 — Uzbekistán — Colombia

Cada partido de la primera jornada de la Copa del Mundo tiene una gran importancia. Una victoria inicial brinda confianza y tres puntos vitales, mientras que una derrota aumenta la presión en los siguientes encuentros.

Por ello, se espera que todas las selecciones que jueguen hoy comiencen el partido con cautela, pero con una gran motivación. Para los aficionados, comienza un verdadero maratón de fútbol que durará desde la noche hasta el amanecer.

Por supuesto, la atención principal estará centrada en el partido Uzbekistán — Colombia a las 07:00. Independientemente del resultado, este duelo quedará como una página inolvidable en la historia de nuestro fútbol nacional.