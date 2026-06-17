Abbosbek Fayzullayev entra en la lista de estrellas llamadas a brillar en la Copa del Mundo

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Abbosbek Fayzullayev entra en la lista de estrellas llamadas a brillar en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026, organizada por los tres gigantes de Norteamérica —Estados Unidos, México y Canadá—, no solo sirve como escenario para la intensa lucha entre las grandes selecciones, sino también como una plataforma majestuosa para descubrir nuevos nombres, jóvenes talentos y las futuras superestrellas del fútbol mundial. Desde el inicio de este prestigioso torneo, los medios deportivos internacionales y los centros de análisis han comenzado a predecir qué jóvenes jugadores podrían brillar en este foro global. En particular, el reconocido periodista inglés Tom Collomosse, una voz autorizada en el mundo del fútbol, ha elaborado un ranking especial de los 32 talentos jóvenes más prometedores y únicos, de quienes se espera que demuestren todo su potencial y den el salto a la gran escena en este Mundial.

Abbosbek Fayzullayev — ¡El diamante uzbeko reconocido mundialmente!

Lo que llena de orgullo y alegría a millones de apasionados aficionados al fútbol en Uzbekistán es que esta prestigiosa lista internacional incluye a nuestra joven estrella, nuestro mediapunta Abbosbek Fayzullayev quien ocupa un lugar merecido. El periodista ha expresado gran confianza en que el talento y los movimientos mágicos en el campo de nuestro jugador de 22 años lo convertirán en una revelación de esta Copa del Mundo. El reconocimiento de Fayzullayev junto a las jóvenes estrellas más valiosas de naciones futbolísticas como Brasil, Argentina y Francia es otro gran triunfo para el sistema de formación del fútbol uzbeko a nivel internacional.

A través de la siguiente tabla analítica oficial, puede conocer la lista completa de los 32 jóvenes talentos que participan por primera vez en la Copa del Mundo 2026 y que, según la interpretación de Tom Collomosse, se espera que marquen un antes y un después en el fútbol mundial:

Orden

Nombre del jugador

Selección nacional

Edad

Estatus en el torneo

1

Bazumana Touré

🇨🇮 Costa de Marfil

20 años

Debutante en la Copa del Mundo

2

Caleb Yirenkyi

🇬🇭 Ghana

20 años

Debutante en la Copa del Mundo

3

Gilberto Mora

🇲🇽 México

17 años

Debutante en la Copa del Mundo

4

Rayan

🇧🇷 Brasil

19 años

Debutante en la Copa del Mundo

5

Yann Diomandé

🇨🇮 Costa de Marfil

19 años

Debutante en la Copa del Mundo

6

Kerim Alajbegovic

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

18 años

Debutante en la Copa del Mundo

7

Andreas Schjelderup

🇳🇴 Noruega

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

8

Joel Ordóñez

🇪🇨 Ecuador

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

10

Nico Paz

🇦🇷 Argentina

21 años

Debutante en la Copa del Mundo

11

Valentín Barco

🇦🇷 Argentina

21 años

Debutante en la Copa del Mundo

12

Bilal El Khannouss

🇲🇦 Marruecos

21 años

Debutante en la Copa del Mundo

13

Warren Zaïre-Emery

🇫🇷 Francia

20 años

Debutante en la Copa del Mundo

14

Paul Wanner

🇦🇹 Austria

20 años

Debutante en la Copa del Mundo

15

Johan Manzambi

🇨🇭 Suiza

20 años

Debutante en la Copa del Mundo

16

Alessandro Circati

🇦🇺 Australia

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

17

Endrick

🇧🇷 Brasil

19 años

Debutante en la Copa del Mundo

18

Nathan Saliba

🇨🇦 Canadá

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

19

Samir El Mourabet

🇲🇦 Marruecos

20 años

Debutante en la Copa del Mundo

20

Julio Enciso

🇵🇾 Paraguay

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

21

Can Uzun

🇹🇷 Turquía

20 años

Debutante en la Copa del Mundo

22

Luka Vušković

🇭🇷 Croacia

19 años

Debutante en la Copa del Mundo

23

Petar Sučić

🇭🇷 Croacia

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

24

Mbekezeli Mbokazi

🇿🇦 Sudáfrica

20 años

Debutante en la Copa del Mundo

25

Jens Castrop

🇰🇷 Corea del Sur

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

26

Esmir Bajraktarevic

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

21 años

Debutante en la Copa del Mundo

27

Ibrahim Maza

🇩🇿 Argelia

20 años

Debutante en la Copa del Mundo

28

Ibrahim Mbaye

🇸🇳 Senegal

18 años

Debutante en la Copa del Mundo

29

Abbosbek Fayzullayev

🇺🇿 Uzbekistán

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

30

Kojo Peprah Oppong

🇬🇭 Ghana

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

31

Gustavo Puerta

🇨🇴 Colombia

22 años

Debutante en la Copa del Mundo

32

Ayyoub Bouaddi

🇲🇦 Marruecos

18 años

Debutante en la Copa del Mundo

Primeros pasos en la élite del fútbol

El aspecto más significativo y destacable de esta lista es que los 32 jugadores que aparecen en la tabla participan por primera vez en la Copa del Mundo, considerada la mayor fiesta futbolística de la historia de la humanidad. Para la mayoría de ellos, los campos de Norteamérica representan una oportunidad inestimable para multiplicar su valor de mercado y captar la atención de los grandes clubes del mundo. Según la opinión unánime de los expertos, es indudable que entre estos jóvenes maestros del balón surgirán los futuros ganadores del «Balón de Oro» capaces de alcanzar grandes logros en el fútbol mundial.

La visión de los comentaristas deportivos de Zamin:

La inclusión de Abbosbek Fayzullayev en esta lista es una decisión totalmente justa. Su agilidad en el campo, sus pases precisos e inesperados y su talento ofensivo serán, sin duda, un verdadero dolor de cabeza para los defensas de nuestros rivales en el grupo «K»: Colombia, Portugal y la RD del Congo. ¡Les deseamos de todo corazón mucha suerte y éxitos a Abbosbek y a todos nuestros jugadores en los próximos partidos!

¡Siga con nosotros en las páginas de Zamin cada momento emocionante de nuestra selección en los estadios de la Copa del Mundo 2026, el juego mágico de Abbosbek Fayzullayev, las noticias deportivas más exclusivas desde Norteamérica y la información más rápida y fiable sobre el fútbol mundial!

Abbosbek FayzullayevUzbekistánFIFAEstados UnidosTom Collomosse
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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