Abbosbek Fayzullayev entra en la lista de estrellas llamadas a brillar en la Copa del Mundo
La Copa del Mundo 2026, organizada por los tres gigantes de Norteamérica —Estados Unidos, México y Canadá—, no solo sirve como escenario para la intensa lucha entre las grandes selecciones, sino también como una plataforma majestuosa para descubrir nuevos nombres, jóvenes talentos y las futuras superestrellas del fútbol mundial. Desde el inicio de este prestigioso torneo, los medios deportivos internacionales y los centros de análisis han comenzado a predecir qué jóvenes jugadores podrían brillar en este foro global. En particular, el reconocido periodista inglés Tom Collomosse, una voz autorizada en el mundo del fútbol, ha elaborado un ranking especial de los 32 talentos jóvenes más prometedores y únicos, de quienes se espera que demuestren todo su potencial y den el salto a la gran escena en este Mundial.
Abbosbek Fayzullayev — ¡El diamante uzbeko reconocido mundialmente!
Lo que llena de orgullo y alegría a millones de apasionados aficionados al fútbol en Uzbekistán es que esta prestigiosa lista internacional incluye a nuestra joven estrella, nuestro mediapunta Abbosbek Fayzullayev quien ocupa un lugar merecido. El periodista ha expresado gran confianza en que el talento y los movimientos mágicos en el campo de nuestro jugador de 22 años lo convertirán en una revelación de esta Copa del Mundo. El reconocimiento de Fayzullayev junto a las jóvenes estrellas más valiosas de naciones futbolísticas como Brasil, Argentina y Francia es otro gran triunfo para el sistema de formación del fútbol uzbeko a nivel internacional.
A través de la siguiente tabla analítica oficial, puede conocer la lista completa de los 32 jóvenes talentos que participan por primera vez en la Copa del Mundo 2026 y que, según la interpretación de Tom Collomosse, se espera que marquen un antes y un después en el fútbol mundial:
Orden
Nombre del jugador
Selección nacional
Edad
Estatus en el torneo
1
Bazumana Touré
🇨🇮 Costa de Marfil
20 años
Debutante en la Copa del Mundo
2
Caleb Yirenkyi
🇬🇭 Ghana
20 años
Debutante en la Copa del Mundo
3
Gilberto Mora
🇲🇽 México
17 años
Debutante en la Copa del Mundo
4
Rayan
🇧🇷 Brasil
19 años
Debutante en la Copa del Mundo
5
Yann Diomandé
🇨🇮 Costa de Marfil
19 años
Debutante en la Copa del Mundo
6
Kerim Alajbegovic
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
18 años
Debutante en la Copa del Mundo
7
Andreas Schjelderup
🇳🇴 Noruega
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
8
Joel Ordóñez
🇪🇨 Ecuador
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
10
Nico Paz
🇦🇷 Argentina
21 años
Debutante en la Copa del Mundo
11
Valentín Barco
🇦🇷 Argentina
21 años
Debutante en la Copa del Mundo
12
Bilal El Khannouss
🇲🇦 Marruecos
21 años
Debutante en la Copa del Mundo
13
Warren Zaïre-Emery
🇫🇷 Francia
20 años
Debutante en la Copa del Mundo
14
Paul Wanner
🇦🇹 Austria
20 años
Debutante en la Copa del Mundo
15
Johan Manzambi
🇨🇭 Suiza
20 años
Debutante en la Copa del Mundo
16
Alessandro Circati
🇦🇺 Australia
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
17
Endrick
🇧🇷 Brasil
19 años
Debutante en la Copa del Mundo
18
Nathan Saliba
🇨🇦 Canadá
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
19
Samir El Mourabet
🇲🇦 Marruecos
20 años
Debutante en la Copa del Mundo
20
Julio Enciso
🇵🇾 Paraguay
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
21
Can Uzun
🇹🇷 Turquía
20 años
Debutante en la Copa del Mundo
22
Luka Vušković
🇭🇷 Croacia
19 años
Debutante en la Copa del Mundo
23
Petar Sučić
🇭🇷 Croacia
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
24
Mbekezeli Mbokazi
🇿🇦 Sudáfrica
20 años
Debutante en la Copa del Mundo
25
Jens Castrop
🇰🇷 Corea del Sur
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
26
Esmir Bajraktarevic
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
21 años
Debutante en la Copa del Mundo
27
Ibrahim Maza
🇩🇿 Argelia
20 años
Debutante en la Copa del Mundo
28
Ibrahim Mbaye
🇸🇳 Senegal
18 años
Debutante en la Copa del Mundo
29
Abbosbek Fayzullayev
🇺🇿 Uzbekistán
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
30
Kojo Peprah Oppong
🇬🇭 Ghana
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
31
Gustavo Puerta
🇨🇴 Colombia
22 años
Debutante en la Copa del Mundo
32
Ayyoub Bouaddi
🇲🇦 Marruecos
18 años
Debutante en la Copa del Mundo
Primeros pasos en la élite del fútbol
El aspecto más significativo y destacable de esta lista es que los 32 jugadores que aparecen en la tabla participan por primera vez en la Copa del Mundo, considerada la mayor fiesta futbolística de la historia de la humanidad. Para la mayoría de ellos, los campos de Norteamérica representan una oportunidad inestimable para multiplicar su valor de mercado y captar la atención de los grandes clubes del mundo. Según la opinión unánime de los expertos, es indudable que entre estos jóvenes maestros del balón surgirán los futuros ganadores del «Balón de Oro» capaces de alcanzar grandes logros en el fútbol mundial.
La visión de los comentaristas deportivos de Zamin:
La inclusión de Abbosbek Fayzullayev en esta lista es una decisión totalmente justa. Su agilidad en el campo, sus pases precisos e inesperados y su talento ofensivo serán, sin duda, un verdadero dolor de cabeza para los defensas de nuestros rivales en el grupo «K»: Colombia, Portugal y la RD del Congo. ¡Les deseamos de todo corazón mucha suerte y éxitos a Abbosbek y a todos nuestros jugadores en los próximos partidos!
¡Siga con nosotros en las páginas de Zamin cada momento emocionante de nuestra selección en los estadios de la Copa del Mundo 2026, el juego mágico de Abbosbek Fayzullayev, las noticias deportivas más exclusivas desde Norteamérica y la información más rápida y fiable sobre el fútbol mundial!
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