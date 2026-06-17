La Copa del Mundo 2026, organizada por los tres gigantes de Norteamérica —Estados Unidos, México y Canadá—, no solo sirve como escenario para la intensa lucha entre las grandes selecciones, sino también como una plataforma majestuosa para descubrir nuevos nombres, jóvenes talentos y las futuras superestrellas del fútbol mundial. Desde el inicio de este prestigioso torneo, los medios deportivos internacionales y los centros de análisis han comenzado a predecir qué jóvenes jugadores podrían brillar en este foro global. En particular, el reconocido periodista inglés Tom Collomosse, una voz autorizada en el mundo del fútbol, ha elaborado un ranking especial de los 32 talentos jóvenes más prometedores y únicos, de quienes se espera que demuestren todo su potencial y den el salto a la gran escena en este Mundial.

Abbosbek Fayzullayev — ¡El diamante uzbeko reconocido mundialmente!

Lo que llena de orgullo y alegría a millones de apasionados aficionados al fútbol en Uzbekistán es que esta prestigiosa lista internacional incluye a nuestra joven estrella, nuestro mediapunta Abbosbek Fayzullayev quien ocupa un lugar merecido. El periodista ha expresado gran confianza en que el talento y los movimientos mágicos en el campo de nuestro jugador de 22 años lo convertirán en una revelación de esta Copa del Mundo. El reconocimiento de Fayzullayev junto a las jóvenes estrellas más valiosas de naciones futbolísticas como Brasil, Argentina y Francia es otro gran triunfo para el sistema de formación del fútbol uzbeko a nivel internacional.

A través de la siguiente tabla analítica oficial, puede conocer la lista completa de los 32 jóvenes talentos que participan por primera vez en la Copa del Mundo 2026 y que, según la interpretación de Tom Collomosse, se espera que marquen un antes y un después en el fútbol mundial:

Orden Nombre del jugador Selección nacional Edad Estatus en el torneo 1 Bazumana Touré 🇨🇮 Costa de Marfil 20 años Debutante en la Copa del Mundo 2 Caleb Yirenkyi 🇬🇭 Ghana 20 años Debutante en la Copa del Mundo 3 Gilberto Mora 🇲🇽 México 17 años Debutante en la Copa del Mundo 4 Rayan 🇧🇷 Brasil 19 años Debutante en la Copa del Mundo 5 Yann Diomandé 🇨🇮 Costa de Marfil 19 años Debutante en la Copa del Mundo 6 Kerim Alajbegovic 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 18 años Debutante en la Copa del Mundo 7 Andreas Schjelderup 🇳🇴 Noruega 22 años Debutante en la Copa del Mundo 8 Joel Ordóñez 🇪🇨 Ecuador 22 años Debutante en la Copa del Mundo 10 Nico Paz 🇦🇷 Argentina 21 años Debutante en la Copa del Mundo 11 Valentín Barco 🇦🇷 Argentina 21 años Debutante en la Copa del Mundo 12 Bilal El Khannouss 🇲🇦 Marruecos 21 años Debutante en la Copa del Mundo 13 Warren Zaïre-Emery 🇫🇷 Francia 20 años Debutante en la Copa del Mundo 14 Paul Wanner 🇦🇹 Austria 20 años Debutante en la Copa del Mundo 15 Johan Manzambi 🇨🇭 Suiza 20 años Debutante en la Copa del Mundo 16 Alessandro Circati 🇦🇺 Australia 22 años Debutante en la Copa del Mundo 17 Endrick 🇧🇷 Brasil 19 años Debutante en la Copa del Mundo 18 Nathan Saliba 🇨🇦 Canadá 22 años Debutante en la Copa del Mundo 19 Samir El Mourabet 🇲🇦 Marruecos 20 años Debutante en la Copa del Mundo 20 Julio Enciso 🇵🇾 Paraguay 22 años Debutante en la Copa del Mundo 21 Can Uzun 🇹🇷 Turquía 20 años Debutante en la Copa del Mundo 22 Luka Vušković 🇭🇷 Croacia 19 años Debutante en la Copa del Mundo 23 Petar Sučić 🇭🇷 Croacia 22 años Debutante en la Copa del Mundo 24 Mbekezeli Mbokazi 🇿🇦 Sudáfrica 20 años Debutante en la Copa del Mundo 25 Jens Castrop 🇰🇷 Corea del Sur 22 años Debutante en la Copa del Mundo 26 Esmir Bajraktarevic 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 21 años Debutante en la Copa del Mundo 27 Ibrahim Maza 🇩🇿 Argelia 20 años Debutante en la Copa del Mundo 28 Ibrahim Mbaye 🇸🇳 Senegal 18 años Debutante en la Copa del Mundo 29 Abbosbek Fayzullayev 🇺🇿 Uzbekistán 22 años Debutante en la Copa del Mundo 30 Kojo Peprah Oppong 🇬🇭 Ghana 22 años Debutante en la Copa del Mundo 31 Gustavo Puerta 🇨🇴 Colombia 22 años Debutante en la Copa del Mundo 32 Ayyoub Bouaddi 🇲🇦 Marruecos 18 años Debutante en la Copa del Mundo

Primeros pasos en la élite del fútbol

El aspecto más significativo y destacable de esta lista es que los 32 jugadores que aparecen en la tabla participan por primera vez en la Copa del Mundo, considerada la mayor fiesta futbolística de la historia de la humanidad. Para la mayoría de ellos, los campos de Norteamérica representan una oportunidad inestimable para multiplicar su valor de mercado y captar la atención de los grandes clubes del mundo. Según la opinión unánime de los expertos, es indudable que entre estos jóvenes maestros del balón surgirán los futuros ganadores del «Balón de Oro» capaces de alcanzar grandes logros en el fútbol mundial.

La visión de los comentaristas deportivos de Zamin: La inclusión de Abbosbek Fayzullayev en esta lista es una decisión totalmente justa. Su agilidad en el campo, sus pases precisos e inesperados y su talento ofensivo serán, sin duda, un verdadero dolor de cabeza para los defensas de nuestros rivales en el grupo «K»: Colombia, Portugal y la RD del Congo. ¡Les deseamos de todo corazón mucha suerte y éxitos a Abbosbek y a todos nuestros jugadores en los próximos partidos!

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