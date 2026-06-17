Por qué Telegram fue bloqueado durante una semana en la India

En la India, la mensajería Telegram ha sido bloqueada temporalmente hasta el 22 de junio durante el proceso de repetición de los exámenes de ingreso a las facultades de medicina. Así lo informó la agencia Reuters.

El 21 de junio, millones de aspirantes en todo el país repetirán el NEET-UG, el examen nacional de ingreso a las facultades de medicina. Los resultados del examen de mayo fueron anulados debido a acusaciones de filtración de preguntas.

La Agencia Nacional de Exámenes, organizadora de las pruebas, respaldó esta decisión, señalando que la medida se tomó en respuesta al uso organizado de la plataforma por parte de estafadores para engañar a los aspirantes.

Se informó que los administradores de varios canales de Telegram exigieron cientos de miles de rupias a los aspirantes y sus padres para acceder a materiales presentados como preguntas del examen. Los representantes de la agencia enfatizaron que tales materiales no existen fuera del sistema de examen protegido.

Usuarios de internet y defensores de los derechos criticaron la prohibición, calificándola como una solución temporal a un problema mucho más grave relacionado con el fraude en los exámenes.

Para su información, el NEET es el examen principal de admisión a las facultades de medicina en la India. En el examen realizado el 3 de mayo de 2026, participaron 2,28 millones de aspirantes en todo el país. Pocos días después, las noticias sobre la filtración de preguntas provocaron una fuerte indignación pública.

Posteriormente, el Centro Nacional de Pruebas consideró que los resultados no eran válidos y programó el nuevo examen para el 22 de junio.