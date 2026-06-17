Nestor Lorenzo pide no subestimar a la selección de Uzbekistán

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Nestor Lorenzo pide no subestimar a la selección de Uzbekistán

La Copa del Mundo 2026, que ha comenzado en los campos de América del Norte, continúa ofreciendo resultados inesperados y verdaderas sensaciones desde sus primeros días. En el marco de la 1ª jornada de este prestigioso mundial, uno de los grandes de América del Sur —la selección de Colombia, que se enfrentará a nuestros representantes— se prepara seriamente para el próximo encuentro. Antes del esperado duelo histórico, el seleccionador colombiano Nestor Lorenzo y sus jugadores líderes elogiaron la reputación de nuestra selección nacional, instando a los aficionados y a sus propios discípulos a no subestimar jamás a los «Lobos Blancos».

Lorenzo: «Uzbekistán es un equipo fuerte, disciplinado y que sabe cómo jugar»

Es sabido que la selección de Colombia, tras perderse el mundial de Qatar 2022, ha regresado con gran entusiasmo a la cita mundialista de este año y es reconocida por los expertos como el claro favorito para el próximo encuentro. Sin embargo, el técnico Nestor Lorenzo advirtió a quienes consideran a la selección de Uzbekistán, debutante, como un rival fácil.

«Los primeros días del Mundial han demostrado claramente algo a toda la comunidad futbolística: hoy en día ya no quedan equipos débiles en el fútbol mundial y no tenemos derecho a menospreciar a ningún rival. La selección de Uzbekistán ha logrado resultados muy significativos y atractivos contra rivales fuertes recientemente. Tienen un excelente entrenador táctico y cuentan con cuatro o cinco jugadores estrella de alto nivel con renombre internacional. Lo más importante es que los uzbekos son un equipo consolidado, que sabe muy bien qué hacer en el campo y posee una disciplina de hierro», destacó Lorenzo sobre nuestros representantes.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo, puede conocer más detalladamente las opiniones de los representantes de la selección de Colombia sobre la selección de Uzbekistán y los principales factores de riesgo:

Representantes rivales

Conclusión experta sobre Uzbekistán

Ventaja táctica más peligrosa de los Lobos Blancos

La verdad principal de la Copa del Mundo 2026

Entrenador:


Nestor Lorenzo

• Equipo disciplinado que actúa de forma sistémica


• Cuenta con 4-5 estrellas de alto nivel en la plantilla

Capacidad de transitar muy rápido del ataque a la defensa y de la defensa al ataque

No hay equipos pequeños en el torneo y el estatus de favorito es relativo

Delantero:


Luis Suarez

• Alto sentido de la responsabilidad para luchar dignamente contra el rival

Extremo:


Carlos Gomes

• Equipo muy rápido y peligroso

Reconocimiento de Suarez y Gomes: «Hay que tener cuidado con la velocidad de Uzbekistán en el contraataque»

El delantero colombiano Luis Suarez respaldó plenamente las serias reflexiones de su entrenador. Según él, los primeros partidos del mundial demuestran lo relativo que es el concepto de favorito en este torneo. «Estamos en la Copa del Mundo más prestigiosa y sentimos la responsabilidad de luchar con máxima fuerza contra cualquier rival», afirmó el delantero.

El peligroso extremo colombiano Carlos Gomes destacó la principal ventaja táctica de la selección de Uzbekistán: su velocidad aterradora en los contraataques: «Nuestro rival juega un fútbol de calidad. Son un equipo extremadamente rápido. Pocos los igualan, especialmente en la transición de la fase ofensiva a la defensiva y en los contraataques rápidos y devastadores. Por ello, debemos estar muy atentos y cautelosos cada segundo del encuentro», admitió Gomes.

Visión de los analistas deportivos de Zamin:

Tales opiniones por parte del rival demuestran el alto prestigio internacional de nuestros muchachos, liderados por Eldor Shomurodov y Abdukodir Husanov. Mientras Colombia nos estudia y se inquieta, ¡estamos convencidos de que nuestros representantes mostrarán sus puntos más fuertes en el campo y brindarán una victoria histórica a nuestros aficionados!

¡Siga cada emocionante partido de nuestra selección nacional en los estadios de la Copa del Mundo 2026, así como las noticias deportivas más exclusivas y rápidas del fútbol mundial, siempre con nosotros en las páginas de Zamin! ¡Muchos éxitos a nuestros representantes en la batalla venidera!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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