La acción de un periodista para una foto con Shakira hace reír a Internet

Un curioso incidente relacionado con un periodista argentino ocurrió antes del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Tras ver a la estrella colombiana Shakira mientras realizaba una transmisión en vivo, el reportero detuvo temporalmente su informe y corrió para tomarse una foto con ella.

Poco después, el periodista regresó al aire y comentó su acción con un toque de humor.

El video de este momento se volvió viral en las redes sociales, provocando risas y comentarios entre muchos usuarios.