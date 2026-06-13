La acción de un periodista para una foto con Shakira hace reír a Internet

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La acción de un periodista para una foto con Shakira hace reír a Internet

Un curioso incidente relacionado con un periodista argentino ocurrió antes del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Tras ver a la estrella colombiana Shakira mientras realizaba una transmisión en vivo, el reportero detuvo temporalmente su informe y corrió para tomarse una foto con ella.

Poco después, el periodista regresó al aire y comentó su acción con un toque de humor.

El video de este momento se volvió viral en las redes sociales, provocando risas y comentarios entre muchos usuarios.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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