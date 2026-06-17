La Copa del Mundo 2026, que está sacudiendo los campos de Norteamérica, no solo está en el centro de atención mundial por sus goles y partidos intensos, sino también por las declaraciones polémicas de las estrellas del fútbol en los medios. Tras una amplia victoria (3-0) contra Argelia en la primera jornada de la fase de grupos y un hat-trick histórico, el capitán de Argentina, Lionel Messi, expresó opiniones inesperadas y sorprendentes sobre la mayor intriga del fútbol mundial: la rivalidad con Cristiano Ronaldo y el estatus del mejor futbolista de la historia.

Leo Messi: «Ronaldo es uno de los más fuertes, pero no es el primero»

Lionel Messi, considerado uno de los mayores talentos en la historia del fútbol, no ocultó que es un gran orgullo y honor figurar entre los máximos goleadores de las Copas del Mundo. Al mismo tiempo, el genio argentino señaló, como es habitual en él, que no persigue logros personales, estadísticas frías ni récords, ya que estos son secundarios para él. Sin embargo, sus palabras sobre la leyenda portuguesa y rival del siglo, Cristiano Ronaldo, se difundieron rápidamente en los medios.

«Me siento sinceramente orgulloso de ser mencionado junto a tales maestros del balón y de poder competir con ellos. Pero para mí, personalmente, estos indicadores no tienen tanta importancia. En cuanto a Ronaldo, sin duda es considerado uno de los jugadores más fuertes y grandes de la historia del fútbol, pero no es en absoluto el número uno de la historia del fútbol», cita la famosa publicación internacional "Infobae" sobre las inesperadas palabras de Messi.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo, puede conocer detalladamente las opiniones de Lionel Messi sobre Ronaldo y el estado actual de la carrera por el gol en la historia de las Copas del Mundo:

Último resultado de Messi Valoración sobre Cristiano Ronaldo Actitud hacia los récords personales Máximos goleadores en la historia del Mundial Hat-trick contra Argelia



• Victoria de Argentina (3-0)

• Messi tiene 16 goles • Uno de los más fuertes de la historia

• Pero no es el número uno

• Estatus relativo • Las estadísticas personales no son importantes

• Honor de estar junto a grandes nombres Miroslav Klose y Lionel Messi



• Ambas leyendas tienen 16 goles cada uno

• Comparten el liderato

Duelo de titanes en la tabla de goleadores: ¡Klose y Messi lideran!

Tras anotar tres veces en la portería de la selección de Argelia, Lionel Messi alcanzó a la leyenda del fútbol alemán Miroslav Klose en la lista de los máximos goleadores de la historia de las Copas del Mundo. Actualmente, ambos futbolistas cuentan con 16 goles, compartiendo el liderato absoluto en la historia de los mundiales. Si Leo vuelve a marcar en la siguiente jornada, podría convertirse en el líder único y destronar a Klose.

La visión de los analistas deportivos de Zamin: Estas opiniones de Lionel Messi sobre Ronaldo no son simple envidia o rivalidad, sino el resultado de una filosofía futbolística formada durante años. Messi se distingue por priorizar el juego colectivo y los trofeos por encima de todo. ¡Leo, a punto de batir el récord de Klose, ya ha demostrado que es el número uno, incluso sin estadísticas, con su juego mágico en el campo!

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