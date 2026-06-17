Sony revoluciona las cámaras de smartphones: presentado el Lytia L910 con tecnología LOFIC

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Sony revoluciona las cámaras de smartphones: presentado el Lytia L910 con tecnología LOFIC

El gigante tecnológico japonés Sony ha presentado oficialmente el sensor de imagen Lytia L910, iniciando una nueva era en el mundo de la fotografía móvil. Este sensor es el primer dispositivo móvil en la historia de la compañía con arquitectura LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), que permite capturar imágenes de nivel profesional incluso en las condiciones de iluminación más complejas. La nueva tecnología está orientada a ampliar significativamente el rango dinámico de las cámaras de los smartphones. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El sensor Lytia L910 es un sensor CMOS multicapa de 1/1,28 pulgadas con una resolución efectiva de 50 megapíxeles. Cada píxel mide 1,22 micrómetros. Según ixbt.com, la característica principal del nuevo sensor es su capacidad para proporcionar un rango dinámico de hasta 100 dB en un solo fotograma. Este indicador es considerablemente superior a las capacidades de muchos smartphones flagships actuales.

Tecnología LOFIC y sus ventajas

A diferencia de los métodos HDR tradicionales, la arquitectura LOFIC propuesta por Sony no requiere la combinación de múltiples fotogramas con diferentes exposiciones. Toda la información necesaria se recopila en una sola toma, lo que elimina problemas como el desenfoque (blur) y el parpadeo al fotografiar objetos en movimiento. Este enfoque funciona en armonía con la tecnología Triple Conversion Gain HDR.

El nuevo sensor evita la sobreexposición en áreas de luz muy intensa y minimiza el ruido en las partes sombreadas. Como resultado, el usuario obtiene una imagen rica en detalles y con transiciones tonales suaves. Representantes de Sony destacan que el nivel de ruido aleatorio se ha reducido en un 30 % en comparación con el sensor Lytia 828 anterior.

Eficiencia energética y capacidades de vídeo

El Lytia L910 no solo destaca por la calidad de imagen, sino también por su eficiencia energética. Gracias a circuitos optimizados, el consumo de energía durante el procesamiento de imágenes se ha reducido. Esto permite a los smartphones grabar vídeos HDR de alta calidad en resolución 4K a 60 fps durante más tiempo.

Además, el sensor es capaz de grabar a 30 fps en resolución 50 MP y a 120 fps en resolución 12,5 MP. Se espera que esto sea ideal para los creadores de contenido de calidad para juegos móviles y redes sociales. Sin duda, la aparición de dispositivos equipados con esta tecnología en el mercado de Uzbekistán despertará un gran interés entre los entusiastas de la videografía móvil.

Según los planes de la compañía, el suministro masivo de sensores Lytia L910 comenzará en el verano de 2026. Según la información preliminar, se espera que los primeros smartphones equipados con este sensor revolucionario sean las series Vivo X500 y Oppo Find X10. Sony pretende fortalecer su posición en la competencia frente a rivales como Apple y Samsung.

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Abror Shuhratov
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