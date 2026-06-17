Pavel Durov acusa a Meta y Reliance de obstaculizar las actividades de Telegram

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Pavel Durov acusa a Meta y Reliance de obstaculizar las actividades de Telegram

El fundador del mensajero Telegram, Pavel Durov, acusó a Reliance, el operador de telecomunicaciones más grande de la India, de intentar limitar las actividades del mensajero a escala global. Según Durov, esta empresa utilizó sus capacidades técnicas para bloquear el acceso a la red de Telegram no solo en territorio indio, sino también fuera de sus fronteras para millones de usuarios. Así lo informa Ixbt.com la noticia .

Esta situación se llevó a cabo mediante el método de BGP hijacking (Border Gateway Protocol). Como resultado, los usuarios de Telegram, incluidos cientos de miles de personas en los Emiratos Árabes Unidos, enfrentaron graves problemas para conectarse al mensajero. Durov califica estas acciones como un sabotaje deliberado, ya que el operador Reliance ignoró numerosas solicitudes sobre los fallos ocurridos.

Competencia y relación con Meta

En opinión de Pavel Durov, podría haber una guerra de competencia detrás de tales ataques técnicos. El punto es que una parte de Reliance está vinculada a la corporación Meta (propietaria de WhatsApp). El fundador de Telegram destacó que es sospechoso que el sistema de enrutamiento global sea abusado de esta manera. "No me sorprendería que Reliance y WhatsApp estuvieran detrás de actividades de lobby para prohibir Telegram en la India", escribió en su canal.

La administración del mensajero se dirigió a otros operadores de comunicación, recomendándoles rechazar los anuncios BGP no autorizados enviados por Reliance (AS18101). Estas medidas son necesarias para detener el secuestro de rutas de internet y garantizar una conexión estable para los usuarios.

Cese del bloqueo

Cuatro horas después de que se publicara esta declaración de Durov, Reliance se vio obligada a detener el enrutamiento malicioso. Tras esto, la actividad del mensajero se restableció en todas las regiones. El jefe de Telegram agradeció a su audiencia y a la comunidad técnica por su ayuda al hacer público este problema.

Cabe señalar que la India es uno de los mercados más grandes para Telegram. Anteriormente, hubo intentos de aplicar diversas restricciones al mensajero en este país. Durov considera que tales acciones son un error y señaló que crear barreras técnicas en lugar de una competencia abierta viola los derechos de los usuarios.

Actualmente, Telegram funciona en modo normal en todo el mundo, incluyendo Uzbekistán. Según los expertos, tales incidentes relacionados con el protocolo BGP demuestran una vez más cuán frágil es la seguridad de internet moderna y cómo los grandes proveedores pueden manipular el tráfico internacional.

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Abror Shuhratov
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