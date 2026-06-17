Austria logra una victoria convincente ante Jordania

La Copa del Mundo 2026, celebrada en los campos de Norteamérica, continúa deleitando a los aficionados al fútbol con encuentros llenos de intensidad y giros inesperados. En el primer partido del grupo J, Austria, representante disciplinado y fuerte de Europa, se enfrentó a Jordania, uno de los equipos más peligrosos de Asia en los últimos tiempos. En una lucha intensa disputada en los estadios transatlánticos, los austriacos demostraron su calidad sellando una victoria convincente y crucial por 3-1.

Drama en dos tiempos y el regalo de un autogol

El encuentro comenzó, como era de esperar, con ataques activos de los pupilos de Ralf Rangnik. Ya en el minuto 20, el talentoso centrocampista austriaco Romano Schmid dejó sin opciones al portero rival, abriendo el marcador y haciendo vibrar el estadio — 1-0. La primera parte terminó así con la superioridad de los europeos.

Sin embargo, al comenzar la segunda mitad, los asiáticos entraron en escena. El equipo de Jordania, mentalmente inquebrantable, logró empatar en el minuto 50. El habilidoso delantero Ali Olwan restableció el equilibrio con un disparo preciso e inesperado — 1-1.

El momento más emocionante y decisivo del partido llegó en el minuto 76. Yazan Al Arab, defensa de Jordania, cometió un error dentro de su propia área, enviando el balón accidentalmente a su propia portería y poniendo nuevamente adelante a Austria — 2-1. En los últimos segundos del tiempo añadido, en el minuto 90+12, la leyenda del fútbol austriaco Marko Arnautovic, que entró desde el banquillo, convirtió con frialdad un penalti para poner el punto final lógico al encuentro — 3-1.

A través de la siguiente tabla de análisis deportivo oficial, puede conocer en detalle el relato completo del partido entre Austria y Jordania, la cronología de los goles y las alineaciones extendidas de los equipos:

Estado del juego y resultado final Cronología de goles y minutos Alineación de la selección de Austria Alineación de la selección de Jordania Copa del Mundo 2026. Jornada 1



Austria — Jordania — 3:1



Duelo intenso de la fase de grupos • 1:0 — R. Schmid (20')

• 1:1 — A. Olwan (50')

• 2:1 — Ya. Al Arab (76'-autogol)

• 3:1 — M. Arnautovic (90+12'-pen) A. Schlager, S. Posch, F. Lienhart, D. Alaba (P. Wanner 59'), F. Mwene (K. Chukwuemeka 59'), N. Zayvald, K. Schlager (K. Danso 59'), R. Schmid (P. Wimmer 83'), K. Laimer, M. Sabitzer, S. Kalajdzic (M. Arnautovic 46'). Ya. Abulayla, A. Nasib (S. Al Rosan 82'), Ya. Al Arab, M. Abu Alnadi (S. Obaid 72'), E. Haddad (M. Al Mardi 82'), M. Abu Taha, O. Al Fakhoury (M. Al Dawood 88'), N. Al Rashdan, N. Al Rawabdeh, A. Olwan, M. Al Tamari (A. Al Azayzeh 88').

¡En la segunda jornada nos espera una verdadera "batalla"!

Tras esta importante victoria, la selección de Austria sumó 3 puntos valiosos y mejoró sus posibilidades de pasar de grupo. En la siguiente 2ª jornada, los austriacos enfrentarán una prueba extremadamente intensa y difícil contra el principal favorito del torneo: la selección de Argentina liderada por Lionel Messi. Jordania, herida por la derrota, saltará al campo en la siguiente jornada contra el destacado representante de África, la selección de Argelia.

Conclusión de los analistas deportivos de Zamin: Austria pudo demostrar su nivel liderada por estrellas experimentadas como David Alaba y Marcel Sabitzer. Aunque Jordania opuso una resistencia seria en la segunda mitad, la superioridad táctica de los europeos decidió el destino del encuentro. ¡El duelo Argentina — Austria en la segunda jornada será fundamental para aclarar el liderazgo del grupo!

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