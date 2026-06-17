¡Quedan solo unas horas para los momentos históricos que todo el pueblo uzbeko y millones de aficionados locales han esperado con ansias durante años! Mañana, la selección nacional de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, disputará por primera vez en su historia el partido debut de la fase de grupos de la Copa del Mundo contra un representante peligroso y reconocido de Sudamérica: la selección de Colombia. Antes de este choque histórico transatlántico, hoy se llevó a cabo la reunión técnica tradicional con la presencia de funcionarios de la FIFA, comisarios del partido y representantes oficiales de ambas selecciones. En este importante consejo se discutieron diversos temas urgentes, como la organización del encuentro a un alto nivel, el cumplimiento estricto del reglamento y las medidas de seguridad.

Los «Lobos Blancos» de blanco: ¡una marcha histórica hacia la victoria!

Tras la reunión técnica oficial, se aclaró uno de los puntos principales que interesaba a nuestros aficionados: los colores de los uniformes con los que saldrán los equipos al campo. En el importante duelo de mañana, los futbolistas de la selección nacional de Uzbekistán jugarán con su equipación completa blanca considerada tradicional y afortunada. Por su parte, nuestro guardameta, para distinguirse de los delanteros rivales y asegurar la imbatibilidad de la portería, saltará al césped con el uniforme naranja (color fuego).

A través de la siguiente tabla deportivo-técnica oficial, puede conocer todos los detalles y la información principal del encuentro histórico entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia:

Uniforme de la selección Color del uniforme del portero Lugar y estadio del encuentro Hora de inicio (hora de Tashkent) Fecha del partido Uniforme totalmente blanco

(Color absoluto de la suerte) Uniforme naranja

(Uniforme color fuego) México,

estadio «Mexico City» estadio a las 07:00 am

(En vivo) 18 de junio de 2026

(Jueves)

El estadio «Mexico City» será testigo de un descubrimiento histórico

Recordamos que el partido de la 1ª jornada del grupo K entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Colombia, centro de atención mundial, se llevará a cabo el 18 de junio en el césped del magnífico y multitudinario estadio «Mexico City» en México. Este emocionante y histórico enfrentamiento comenzará mañana al amanecer, a las 07:00 hora local. No cabe duda de que millones de nuestros compatriotas comenzarán la mañana de mañana frente al televisor, apoyando moralmente a nuestros jóvenes que defenderán el honor de nuestra patria en el escenario mundial.

Apoyo de los comentaristas deportivos de Zamin: Que nuestra selección nacional salga al campo de blanco no es casualidad. Este color nos ha brindado numerosas victorias históricas. Aunque el rival, Colombia, cuente con estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez, nuestros jóvenes, especialmente Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov, tienen un deseo muy alto de causar sensación en el ámbito internacional. ¡Deseamos sinceramente grandes éxitos a los «Lobos Blancos» en el duelo de mañana! ¡La patria está con ustedes, muchachos!

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